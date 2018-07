Ældre Sagen: Urimeligt, at ældre møder brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer til at tilpasse lovgivningen, så patienterne ikke får øget brugerbetaling ved at være på akutplads frem for på hospitalet, skriver Ældre Sagens administrerende direktør

FLERE OG FLERE patienter må selv have pengepungen frem, når de skal behandles i det danske sundhedsvæsen.

Det må de, fordi mere og mere behandling og pleje, der tidligere blev udført på sygehus uden brugerbetaling, nu i stigende omfang vil komme til at foregå på såkaldte akutpladser i kommunerne.

Udviklingen af akutpladser sker som led i ”det nære, sammenhængende sundhedsvæsen”, hvor man fra politisk side er i fuld gang med at skabe rammer for, at nødvendig pleje og behandling kan foregå, uden at man indlægges på et sygehus.

BRUGERBETALINGEN ER EN politisk nedtonet bagside ved udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi går i Ældre Sagen også ind for, at man skaber flere muligheder for at få behandling og pleje uden for hospitalerne, men det er ganske enkelt urimeligt over for patienterne, at man indfører brugerbetaling i sundhedsvæsenet ad bagdøren.

Selve sygeplejen skal man ikke betale for på en kommunal akutplads, men til forskel fra at være patient på hospitalet, kan man som patient på en akutplads blive stillet over for en større regning for kost under sit ophold. Derudover kan der komme omkostninger til medicin, og man er heller ikke sikret transport frem og tilbage mellem akutpladsen og eget hjem.

Det er særligt ældre, medicinske patienter, der vil komme ud for brugerbetalingen. De har udsigt til at blive behandlet på en akutplads frem for på sygehuset, eller de kan blive udskrevet fra hospitalet som såkaldt færdigbehandlede, men stadig have brug for pleje og behandling. De har ofte intet alternativ til en akutplads.

En undersøgelse foretaget af Vive for Ældre Sagen viser tilmed, at ældre, der har højest forbrug af sundheds- og plejeydelser, er dem, der har en lav indtægt. Øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet rammer derfor disse mennesker dobbelt.

VI ANERKENDER, at det kan være en fordel for nogle ikke at skulle indlægges, så længe tilbuddet i kommunen er af høj kvalitet, sikkert og trygt, men lovgivningen er på væsentlige områder ikke fulgt med udviklingen.

Vi opfordrer til at tilpasse lovgivningen, så patienterne ikke får øget brugerbetaling ved at være på akutplads frem for på hospitalet.

Ellers er det en ulige og urimelig forskelsbehandling.

Bjarne Hastrup er administrerende direktør i Ældre Sagen.