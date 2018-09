USA først: Er Trumps udenrigspolitiske taktik en tragedie eller en triumf?

Hvor længe kan USA fortsætte med en taktisk ”mester”, som tilsyneladende taber den ene vigtige sag efter den anden? Der spilles poker om verdensfreden og om klodens fremtid, skriver professor emeritus Bertel Heurlin

Er USA's præsident Trump et verdenspolitisk kuglelyn, som retningsløst farer rundt i det globale diplomatiske rum og antænder alt brændbart, efterlader en stank af svovl og en tyk uigennemsigtig røg, som standser al international udvikling og samarbejde?

Eller er Trump en silende rensende, retfærdig regn, som klart anviser dynamiske muligheder for USA gennem effektive taktiske manøvrer tilsat nødvendige smagløse stilbrud for at udstille ineffektiviteten i et forstenet globalt system af politisk korrekthed? Det er spørgsmålene, man må stille, i takt med at Trumps udenrigspolitiske agenda foldes ud, senest med en tilspidset han- delskrig med Kina.

International politik har næppe været mere foruroligende, forandrende, chokerende, uforudsigelig og dermed også mere nærværende, opsigtsvækkende, påvirkende og underholdende end under det trumpske regime. Hele verden deltager i Trumps særprægede topmøder med Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, EU og Nato, læser truende, nedladende, fornærmende og fordømmende Twitterudsagn og andre ytringer om statsledere, lande og kontinenter. Dertil kommer ekstreme selvforherligelser om graden af genialitet af de presidentale beslutninger. Populistiske typer som Filippinernes præsident Duterte har kunnet boltre sig med heftige forbandelser og selvmodsigende udgydelser uden de store effekter for verdenspolitikken. Men når verdens eneste supermagt har en leder som Trump, der viser en så omfattende disrespekt for landene, han nødvendigvis skal samarbejde med, skulle man tro, at han ikke ville blive taget alvorligt.

Problemet er imidlertid, at han bliver taget alvorligt. Trump repræsenterer på ægte demokratisk vis supermagten. USA adskiller sig fra alle andre lande ved at være i en klasse for sig. Vurderet samlet på alle centrale parametre er der ingen tvivl. Der er kun én supermagt. USA er den økonomiske supermagt, med den største finansielle og handelsmæssige rolle, og politisk supermagt, i og med at ingen større internationale beslutninger kan tages, uden at USA er taget med i ligningen, ligesom de er militær supermagt, i kraft af at ingen stater bare nærmer sig det amerikanske militær. Men USA er også master of soft power, intet andet land påvirker verden kulturelt mere end USA.

En undersøgelse af stort sat alle landes nationale sikkerhedsstrategier – eller deres officielle udtalelser og adfærd – vil vise, at det generelt erkendes, at USA er supermagten. Selv Putin udtalte i 2016, at udgangspunktet var, at USA var en supermagt. Men hvad med USA selv? Har USA med Trump kastet supermagtsåget, det globale lederskabs byrde af sig med sin America First-politik?

USA har i sin nye nationale sikkerhedsstrategi og i sin efterfølgende forsvarsstrategi meget klart markeret, at man ikke har kastet lederskabet fra sig. Der er klare forskelle til Obamas strategier. Men de basale amerikanske visioner om verden og ledelsen af verden er bevaret under Trump.

Det hedder for eksempel, at selvom strategierne sætter Amerika først, er det ”a strong US with confidence and will to lead abroad” og videre: ”The aim is the foundation for American leadership in the world”. USA bringer verden videre, hævder strategien: ”The whole world is lifted by America’s renewal and the reemergence of America’s leadership.” Som hos andre tidligere præsidenter fremhæves det i Trumps strategi, at USA er ”the lasting force for the good in the World”.

Obama fremhævede i sin 2015-strategi, at ”American leadership in this century like in the last, remains indisputable”, og Trumps og Obamas overordnede visionære strategier stemmer fundamentalt overens.

Det gælder også på konkrete sikkerhedspolitiske områder. Som hos tidligere administrationer fremhæves det, at USA aldrig vil opgive sin sikkerhedspolitiske og militære overlegenhed. Som det hedder i National Defense Strategy 2018 er målet ”sharpening the American Military’s competitive edge”.

Det er sigende, at USA aldrig nævner sig selv som den eneste supermagt. De, der fremhæves, er USA’s absolutte sikkerhed og den dermed tilknyttede ledelse af verden. Men ledelsen er ikke USA’s alene. Som det er blevet udtrykt af den amerikanske professor Joseph Nye: ”The US can’t do it alone.” Trumps strategier indeholder da også klare anvisninger på at styrke og forøge antal og områder for det omfattende amerikanske alliancesystem.

Hvad betyder alt dette? For det første, at uanset Trump og hans videre skæbne eksisterer supermagten USA videre på grundlag af sine solide og robuste konstanter. Konstanterne er ikke mindst de overlegne evner, herunder en basal politisk stabilitet, som hviler på stærke demokratiske institutioner og på faktuelle teknologiske, organisatoriske og udviklingsmæssige kompetencer. Disse konstanter betyder, at USA kan opfylde meget ambitiøse nationale mål og udforme dem i ikke mindre ambitiøse strategier.

Præsidenter kommer og går. USA består. Og indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at USA trods momentan dysfunktionel ledelse nødvendigvis er i en situation, hvor landet er i en vedvarende nedgangsposition.

Det betyder for det andet, at Trump ikke har opgivet USA’s rolle som forkæmper for en liberal, globaliseret verden baseret på frihandel, demokrati, frihed og en regelbaseret verdensorden. Problemet er blot, at USA har været for eftergivende over for alle andre lande, som har kørt frihjul eller ”voldsudnyttet” den amerikanske verdensorden. Som Trump trompeterer: ”Free trade, but fair.”

Det betyder for det tredje, at Trump bygger på nationale mål og strategier, som ikke i formulering og i princippet afviger fra tidligere præsidenters. Det afgørende nye er taktikken. I det taktiske spil ser Trump sig som mesteren, som kan føre USA fra en midlertidig svækkelse til diplomatiske sejre.

Hvor længe kan USA fortsætte med en taktisk ”mester”, som tilsyneladende taber den ene vigtige sag efter den anden? Der spilles poker om verdensfreden og om klodens fremtid.

To ting er her vigtige: For det første er der en kraftig påmindelse til alle lande om, at USA er supermagten, hvis nogen havde glemt det. Kina har i hvert tilfælde ikke glemt det. USA kræver hensyn.

For det andet er det en kraftig påmindelse til det amerikanske samfund om at overveje vigtigheden af diplomati i det daglige samarbejde med verdens lande. Kun meget sjældent er ”chicken game”, eller krigstruende ”brinkmanship”-taktikker anvendelige. Det meste internationale samarbejde foregår fredeligt. USA kan ikke være tjent med duel-diplomati. Vi lever i det 21. århundrede.

For det tredje: Det kan være, at noget af Trumps hokuspokus-taktiske diplomati kan få en vis begrænset gunstig effekt for USA. Men igen: Taktikken bliver slidt op, og USA må nødvendigvis i højere grad – sammen med andre store lande – tage vare på klodens skæbne, ikke blot på USA’s.

Konklusionen er: Kuglelynet må standses. Den silende retfærdige Trump-regn får intet til at vokse. Den langsigtede virkning udebliver.

Bertel Heurlin er professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet med speciale i kinesisk sikkerhedspolitik tilknyttet Center for Militære Studier.