Her er tre gode grunde til at rykke fra DF til Socialdemokratiet

Thomas Johannes Erichsen, der er cand.mag. i moderne kultur

DANSK FOLKEPARTI (DF) står ifølge de seneste målinger til at miste hver tredje vælger. Nedturen er total. Vælgerne strømmer primært til Socialdemokratiet, og her skal gives tre gode grunde til at rykke med.

Velfærden

Socialdemokratiet vinder på velfærden, kort og godt. Mens partiet foreslår tidligere pensionsadgang til nedslidte – til folk, der har knoklet hele livet på fabrik eller stillads – har Dansk Folkeparti forhandlet omkring 11 kroner ekstra om måneden til pensionisterne. Ja: 11 kroner!

Der skal spares en halv milliard kroner årligt på kommunal velfærd, primært ældrepleje, skoler og hospitaler, alt sammen med Dansk Folkepartis velsignelse. Til gengæld fik partiet Lindholm, udrejsecenteret, til den nette pris af knap 800 millioner kroner. Hvor meget omsorg til samfundets ældste kunne man have hevet hjem for de penge?

I det hele taget er det svært at forhandle sig til mere velfærd med resten af blå blok, som har sine borgerlige forpligtelser over for samfundets velhavere. De forhandlingsvanskeligheder findes ikke i den modsatte blok, tværtimod.

Udlændingepolitikken

På udlændingeområdet har Socialdemokratiet stort set overtaget Dansk Folkepartis politik. Der er strammet gevaldigt op, og Socialdemokratiet har stemt for det såkaldte paradigmeskifte, der flytter fokus fra integration af flygtninge til hjemsendelse.

Faktisk har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti nærmet sig hinanden så meget i udlændingepolitikken, at der er opstået en lille flirt mellem Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S). ”Du har mit nummer,” lød det indbydende fra formanden for Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet har lyttet til befolkningens bekymringer. Ingen ønsker ghettoisering som i Sverige, hvor grænserne stort set har stået åbne. Mette Frederiksen har kaldt ikke-vestlig indvandring for den største udfordring i Danmark og er ikke bange for at tage integrationsproblemerne ved hornene.

Men hvordan skal Socialdemokratiet forhandle den stramme kurs med partier som Enhedslisten og Radikale Venstre? Det har Mette Frederiksen et klart svar på:

”Udlændingepolitikken skal funderes bredt. Det er hen over midten med Dansk Folkeparti og Venstre.”

Tonen

Synes man, at tonen kan blive for skinger hos Dansk Folkeparti? ”De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber,” sagde Dansk Folkepartis folketingskandidat Cheanne Nielsen på et årsmøde hos partiet. ”Hun kigger kun på børnenes tarv,” bebrejdede Kenneth Kristensen Berth Alternativets Carolina Magdalene Maier i en debat om asylbørnene på Udrejsecenter Sjælsmark. ”Alle muslimer, der bekender sig til den islamiske ideologi, er tabere eller bliver tabere,” har Morten Messerschmidt for længst slået fast.

Hos Dansk Folkeparti på de sociale medier bliver der også gået til stålet. ”Så send al det skidt og skrammel hjem”, ”En muslim kan ikke respektere demokrati på anden måde end som middel til at overtage magten – og fjerne demokratiet”, ”De skal bare ud, de skide muhammedanere. Danmark for danskere”, ”Gør som Kina”.

Er det i overkanten? Hvis ja, så er tonen mindre følelsesladet hos Socialdemokratiet, så at sige, uden at der bliver løsnet op i den stramme indvandringspolitik.

”Nogle gange går de partier, der er gået lidt tilbage, endnu mere tilbage, fordi man kan læse i avisen, at det går tilbage,” siger Dansk Folkepartis gruppeformand i Folketinget, Peter Skaarup. Det må så betyde, at Dansk Folkeparti ikke er færdige med at tabe terræn. Seneste Megafon-måling gav partiet 13,4 procent af stemmerne kontra 21,1 procent ved folketingsvalget i 2015. Dermed kan Dansk Folkeparti være på vej mod en halvering.

Det er der heldigvis gode grunde til, i hvert fald tre af slagsen.

Thomas Johannes Erichsen er foredragsholder og cand.mag. i moderne kultur.