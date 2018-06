Frivillig i Dansk Flygtningehjælp: Kære nye danskere, velkommen til en lukket klub

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg siger tillykke med det store kørekort til Said. Jeg fortæller ham, at det sandsynligvis bliver svært at finde job, hvis han insisterer på at faste i medlidenhed med verdens fattige en hel måned af året, skriver frivillig i Dansk Flygtningehjælp

JEG SIGER TIL MIN MOR, at jeg gerne ville have været i vuggestue som spæd.

Hendes princip om at være hjemmegående var en bjørnetjeneste. Jeg er gået glip af det danske værdifællesskab.

Jeg siger ”Glædelig grundlovsdag” til min far. Lad os sammen hylde frihed, lighed og det danske fundament.

Jeg siger til Hassan, at han lige så godt kan lade skægget gro, for det nytter alligevel ikke.

Jeg siger tillykke med det store kørekort til Said. Jeg fortæller ham, at det sandsynligvis bliver svært at finde job, hvis han insisterer på at faste i medlidenhed med verdens fattige en hel måned af året.

JEG SIGER TIL SAMIRA, at jeg heller ikke forstår brevet fra kommunen.

Hassan siger, at han ikke kan gro fuldskæg.

Jeg siger til Doris, at hun ikke kan besøge mig i Danmark efter gymnasiet, da hun ikke er fyldt 24 år endnu. Jeg kommer til Zambia til næste sommer i stedet.

Én gang Taleban, altid Taleban, siger jeg til Hassan. Det er ikke en titel, man sådan kan rende fra.

Jeg spørger Khalil, hvordan det er ikke at kende sin families fremtid mere end to år frem ad gangen. Jeg forsøger at sætte mig ind i, hvordan man søger om forlængelse af hans opholdstilladelse.

Jeg motiverer Leila til at væbne sig med tålmodighed. Tre år i sprogskole. Et år i 9. klasse. Et år i 10. klasse. To år på hf. Fem år på universitetet. Franskstudierne fra Syrien kan ikke bruges, og engang, når hun er færdig, er hun 38 år. Kommunens rengøringskursus tager kun tre måneder.

JEG SIGER TIL YONAS, at der findes udmærkede danskkurser på Youtube. Det er utopi at lære det gennem samtaler med danske venner. Danskere hænger ikke på træerne.

Jeg siger til Hassan, at det er godt, at han klæder sig som en dansker.

Jeg siger til Yasmin, at hun er dygtig, stille og hårdtarbejdende. At det er flot, at hun taler flydende dansk på trods af sin etniske baggrund. Jeg foreslår hende at tage tørklæde på. Det andet virker forvirrende.

Hassan siger, at han er født i Danmark. Han påstår, at hans trøje er en gave fra hans kæreste.

Jeg overbeviser Lea om, at det ikke er så slemt at skulle starte op på et tredje praktiksted inden for et halvt år. Integrationsydelsen stopper, hvis hun ikke takker ja. Danskundervisningen kan vente.

Jeg beder Ahmad om ikke at kigge efter pigerne. De kan let blive utrygge.

Jeg siger til Mariam, at hun ikke selv skal opdrage sin etårige datter. Det kræver professionelt personale. Det handler udelukkende om bopæl – ikke hudfarve.

Jeg forklarer Hasina, at jeg må klæde mig, som jeg vil, selvom hun ikke må bære niqab. Det er en principsag. Desuden er hun undertrykt.

Jeg siger til Hassan, at hans mor skulle have sendt ham til pædagog, før han kunne tale.

JEG FORKLARER MUHAMMED, at det ikke er ham, medierne skriver om, for han er en god dreng. Men det er alle de andre.

Jeg informerer Zara om, at her i Danmark er regler og love til for at blive overholdt. Hun kan få stemmeret til kommunevalget om tre år.

Hassan siger, at hans mor læste H.C. Andersen for ham. Han påstår, at hun taler dansk.

Vær beredt! Kun to ting kan vides med sikkerhed: Man ved aldrig, hvornår man skal rejse hjem. Hjem er aldrig her.

Jeg siger til Hassan, at hvis han insisterer på at holde ramadan, så kan han ikke regne med at få en bid af kagen. Jeg spiser selv et stykke, for jeg er sulten.

Jeg siger til min mor, at jeg gerne ville have været i vuggestue, fra før jeg kunne gå, så jeg havde lært de danske værdier at kende. Lige nu fatter jeg dem ikke.

Rebecca Goldschmidt Andersen er historiestuderende og frivillig i Dansk Flygtningehjælp.