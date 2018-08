Velkommen til nye studerende: Hold vejret og håb, at du får dig selv med igennem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

For at sikre at fremgange går hurtigt, er der ikke længere tid til bare at nyde at være studerende. Men mennesker kan altså ikke dyrkes og stimuleres, som var det tomatplanter, vi var ved at få til at gro, skriver Isabella Arendt, der er studerende og næstformand for Kristendemokraterne

I DISSE DAGE er tusinder af studerende optaget på videregående uddannelser. De glæder sig. Det kan jeg godt forstå. Så lad endelig ikke dette indlæg ødelægge glæden. Jeg vil blot give en uforbeholden advarsel som næsten færdig studerende. Det kan være hårdt, ensomt og koldt.

I det uddannelsessystem, vi har i dag, er fokus ikke på, hvem du er som menneske. Da jeg blev optaget for fem år siden, var jeg én blandt flere hundrede på årgangen. Jeg var ikke noget særligt. Studiet interesserede sig ikke for trivsel eller dannelse. Fokus var udelukkende på karakterer og beståede ECTS-point. Ikke fordi de ville give mig en god uddannelse, men fordi der var penge i beståede ECTS, og fordi jeg skulle hurtigst muligt igennem systemet, ud på arbejdsmarkedet og fjerne min bagdel fra stolene, så nye kunne komme til. Der var ikke feedback. Der var ikke andet end et tal på en hjemmeside, da jeg blev bachelor.

Så kom fremdriftsreformen og satte en stoppe for den sidste rest af frihed og rummelighed. Alle skal være hurtigt færdige. Alle skal lære det samme på samme tid og med høje karakterer. Fejl tolereres ikke. Hvis jeg ikke gør det lige så godt som de andre, hersker en frygt for aldrig at finde job. Kun det perfekte er godt nok.

Jeg nåede et par år på deltid, inden fremdriftsreformen kom. Jeg nåede at være politisk aktiv og gøre en forskel ved siden af studierne. Jeg nåede at uddanne mig i en tid, hvor der var lidt mere fokus på, hvem jeg er, og ikke bare hvad jeg er. Måske er det sigende, at systemet lavede en fejl i overgangen til kandidatstudierne. På bacheloren stod jeg registreret som Isabella. På kandidaten – efter reformen – er jeg bhn910.

Med reformen skulle jeg hurtigt videre. At stå stille betragtes som at gå baglæns, fordi alle andre går fremad. Studerende skal kunne konkurrere med hele verden og leve op til nyeste viden inden for alle områder. For at sikre at fremgange går hurtigt, er der ikke længere tid til bare at nyde, at være studerende. Men mennesker kan altså ikke dyrkes og stimuleres, som var det tomatplanter, vi var ved at få til at gro.

Jeg slap igennem uden at rammes af hverken stress, angst eller andre problemer. Jeg var en af de heldige få. Hver femte danske unge mistrives og har problemer med den mentale sundhed.

Vi må og skal bygge et bedre uddannelsessystem. Ikke et system, hvor de studerende klarer sig bedre, men et system, hvor de har det bedre. Et system, hvor stress og angst ikke skal være en selvfølge. Et system, hvor der er plads til fejl. Først og fremmest et system, hvor vi bliver til nogen og ikke bare til noget. Hvor der er anerkendelse og respekt for det unikke og ikke bare det ensformige. Og hvor unik ikke betyder perfekt, men simpelthen unik.

Så kære nye studerende. Jeg håber for jer alle, at I klarer den i dette kolde, upersonlige system. At I undgår stress og angst. At I bevarer jer selv og ikke bliver reduceret til et nummer på tre bogstaver og tre tal.

Isabella Arendt er studerende og næstformand for Kristendemokraterne.