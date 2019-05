Venstre-topkandidat: Europa skal gøre sig uafhængig af russisk gas

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det nytter ikke noget, at vi gør os så afhængige af Putins Rusland, at vi i EU ikke kan sige fra over for Ruslands aggressioner, skriver Linea Søgaard-Lidell, der er kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre

SIDSTE ÅR solgte den russiske energivirksomhed Gazprom 200 milliarder kubikmeter gas til EU. Det er 200 milliarder kubikmeter for meget. Når vi bruger gas som energikilde frem for vedvarende energi, udleder vi mere CO2, end vi burde – og når vi samtidig importerer vores olie og gas fra Mellemøsten og Rusland, gør vi os afhængige af udemokratiske regimer og Putins lune. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Vi skal være CO2-neutrale for de næste generationers skyld – men det handler ikke kun om klimaets ve og vel, det handler også om vores frihed og sikkerhed.

Europa har været ressourcefattigt område. Forstået på den måde, at vi har været nødt til at dække vores energiforbrug ved at importere olie og gas fra Mellemøsten og Rusland. Men det har ændret sig. I dag er EU ressourcerig, og ressourcerne er viden, vedvarende energi og samarbejde.

Skal vi gøre os helt fri af udemokratiske regimer og se en grøn fremtid i møde, skal vi styrke det indre marked for energi. Lige nu udbygger vi produktionen af vedvarende energi. Det er fantastisk. Men det er knap så fantastisk, at vores infrastruktur ikke kan følge med. Og hvad værre er, så har vi ikke en tilstrækkelig plan for, hvordan vi får bygget den nødvendige infrastruktur. Sagt på en anden måde, så er vi i EU i en situation lige nu, hvor vi eksempelvis i Danmark bygger flere vindmøller, end vi har brug for til at dække vores eget forbrug, men vi kan ikke sælge den grønne strøm, som vi har i overskud, fordi vi ikke har kabler nok fra vores vindmølleparker og ned gennem Europa. Det skal vi investere i, så vi kan sælge strømmen til andre lande og skabe en reel forsyningssikkerhed. Vores grønne energi risikerer at gå op i røg.

Strømmens frie bevægelighed handler om meget mere end energi og klima. Det nytter ikke noget, at vi gør os så afhængige af Putins Rusland, at vi i EU ikke kan sige fra over for Ruslands aggressioner – for mørklægger de så Østeuropa? De kan de i dag.

Derfor skal vi færdiggøre det indre marked for energi. I sidste periode kom Europa-Parlamentet et stykke ad vejen. Det er positivt, men vi rykker os for langsomt. Vi skal helt i mål, og vi skal skrue op for tempoet. Vi skal binde EU tættere sammen, også på energi. Så kan vi sælge den grønne strøm dér, hvor den er mest værd, og vi kan – vigtigst af alt – sikre, at vi bruger al den grønne energi, som vi har i EU.

I årevis har vi accepteret, at antidemokratiske regimer som lande i Mellemøsten og Putins Rusland har svinget taktstokken i energipolitikken. Det skal være slut nu.

Vi har viden, vi har viljen, og vi kender vejen mod et CO2-neutralt EU. Den helt store udfordring er, at vi skal gå ned ad vejen – skridt for skridt. Det første skridt er at lave en ambitiøs plan for at færdiggøre det indre marked for energi. Energipolitik er også sikkerhedspolitik og værdipolitik. Friheden og fremtiden kræver det af os.

Linea Søgaard-Lidell er kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre.