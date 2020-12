Martin Henriksen (DF): Venstrefløjen ser kristne spøgelser overalt

Det, der sker nu, hvor kristne værdier bliver blandet sammen med islamiske værdier, er konsekvensen af, at socialisterne har fået mere politisk magt

SF og Enhedslisten vil sætte kristne abortmodstandere i bås med islamister. Det stod for nylig her i Kristeligt Dagblad. Det er mildest talt noget af et skråplan, at diskussionen om udenlandske pengedonationer til moskébyggeri er blevet til en diskussion om kristne abortmodstandere. Som om en kristen abortmodstander udgør en trussel mod folkestyret eller på nogen meningsfuld måde kan sammenlignes med en ekstrem muslim, der ønsker at leve efter Koranen og sharia.

Der er nok ikke så mange, der kan huske det. Men oprindeligt var det undertegnede, der fik forhandlet den første aftale på plads om stop for udenlandske pengedonationer til moskébyggeri i Danmark. Den lovgivningsmæssige udmøntning blev på grund af valgresultatet ved folketingsvalget i 2019 overladt til det nye flertal. Og det håndterer flertallet desværre ikke på bedste vis, for nu handler debatten om alt muligt andet.

Det har aldrig været intentionen, at det skulle ramme konservative kristne. Så det, der sker nu, hvor kristne værdier bliver blandet sammen med islamiske værdier, er konsekvensen af, at socialisterne har fået mere politisk magt. Den magt misbruger socialisterne på det groveste ved at vende kampen mod udbredelse af sharia og islamiske værdier til en kamp mod kristendommen. Det, vi er vidner til, er en fortsættelse af venstrefløjens historiske had til klassisk kristendom og kristendom i det hele taget. Dens synspunkter vinder især frem i det parlamentariske lovarbejde. Socialisterne vil ikke forstå, at det bedste middel mod islamisk intolerance netop er kristendom. Jeg synes ærlig talt, at venstrefløjen må lære at styre sig. Den ser kristne spøgelser overalt og afsporer fuldstændig værdidebatten. Men sagen er den, at vi risikerer at tabe kampen mod islam/islamismen, eller hvad man nu vil kalde det, hvis vi samtidig svækker kristendommen. I sidste ende bliver det ikke demokratiet, hvis du spørger mig, der knækker islam/islamismen. Det bliver derimod en fri kristendom, der naturligvis inden for demokratiets rammer får lov til at folde sig ud. Så, kære venstrefløj, brug tiden på noget fornuftigt i stedet for at blande den historiske kamp mod kristendommen sammen med den helt nødvendige og relevante kamp mod sharia og islam.

Afslutningsvis vil jeg tillade mig, som den, der oprindeligt havde ansvaret for at forhandle den første aftale på plads, at opfordre Folketinget til at fokusere benhårdt på det, der er det reelle problem.

Og problemet er truslen mod vores land. Den trussel kommer ikke fra kristendommen, for vort lands værdier tager netop udgangpunkt i kristendommen, også selvom mange desværre har glemt eller fortrængt det. Truslen kommer fra islam. Sådan er det.

Martin Henriksen er folketingskandidat i Sjællands Storkreds for Dansk Folkeparti.