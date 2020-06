Venstrefløjens forsøg på at omskrive historien er en kulturel falliterklæring

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er en falliterklæring, hvis man ikke tør stå ved sin egen nationale historie – på godt og ondt, mener skribenten

”Den, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den, der kontrollerer nutiden, vil også kontrollere fortiden.” Således skrev George Orwell i sin verdensberømte bog ”1984”. Her møder man hovedpersonen Winston, hvis arbejde i Ministeriet for Sandhed går ud på at fabrikere historiske oplysninger, således at de passer ind i en forudindtaget socialpolitisk ideologi. Gadenavne og statuer omdøbes. Datoer ændres. Historien nulstilles.

Selvom George Orwells dystopiske fremtidsfortælling var en litterær protest mod den totalitære statsmagt, har bogen – på trods af, at den er over 70 år gammel – formået at belyse en foruroligende udvikling i det vestlige samfund.

I lyset af George Floyds tragiske død har USA været plaget af store og ofte voldlige demonstrationer. Umiddelbart er dette ikke et nyt fænomen i landet, som i århundrede har været plaget af raceuroligheder. Men hvad der begyndte som en protest mod amerikansk politivold og forskelsbehandling har nu udviklet sig til et vestligt, antiracistisk korstog, der under et banner af moralisme og etik anvender enhver anledning til at missionere ofte dogmatiske forestillinger om racisme og undertrykkelse – alt sammen på bekostning af den kulturhistoriske arv.

For nyligt valgte den amerikanske medietjeneste HBO at fjerne filmklassikeren ”Borte med blæsten”, angiveligt fordi den er racistisk. I de amerikanske delstater Boston, Virginia og Minnesota er statuer af Christoffer Columbus blevet udsat for groft hærværk og kastet i floder af Black Lives Matter-demonstranter, påført på baggrund af den opdagelsesrejsendes penible forhold til Amerikas indfødte befolkning.

Man kan nærmest ikke undgå at drage en parallel til 2001, hvor Taleban ødelagde 1500 år gamle buddhastatuer i Afghanistan, fordi de var i modstrid med ekstremisternes egen ideologi.

I England blev en statue af Winston Churchill på lignende vis vandaliseret og dertil spraymalet med ordene ”was a racist”. I lyset heraf udtalte Londons borgmester, Sadiq Khan, at hovedstadens kendte vartegn skal vurderes af en kommission, som skal bedømme, om de kan forbindes med racisme. Og i givet fald rives ned. Det er måske skæbnes ironi, at Churchill engang udtalte: ”Fremtidens fascister vil blive kaldt antifascister.”

Også herhjemme i Danmark er venstrefløjen begyndt at lufte idéen om at gøre op med fortiden. Blandt andet udtalte folketingsmedlem fra Enhedslisten Rosa Lund for nyligt på sin officielle Facebook-side, at på grund af Danmarks historie som kolonimagt burde man afmærke alle veje og statuer opkaldt efter slavehandlere, således at alle kan være opmærksomme på forhistoriens syndere. Dermed skulle nogle af Danmarks smukkeste stykker kunst nærmest brændemærkes på samme måde som hedninge i middelalderen. Udstødt af samfundet. Til skræk og advarsel for alle.

Der hersker ingen tvivl om, at venstrefløjens klaustrofobiske og kvælende politiske korrekthed udgør en kulturhistorisk falliterklæring, hvor man ikke tør stå ved sin egen nationale historie – på godt og ondt.

Det er en foruroligende udvikling, hvor radikale fortolkninger af den identitetspolitiske agenda er begyndt at overdynge den sunde fornuft. Værst af alt er, når disse holdninger, som tidligere blev anset som fanatiske, er begyndt at krydse grænsen til mainstream synspunkter. Og det gør det bestemt ikke bedre, at den politiske venstrefløj nærer antiracisternes dogmer med pseudomoralistiske udtalelser.

Vesten må snart gøre op med denne destruktive moralitet. At vi bedømmer fortidens personer og kultur på baggrund af nutidens opfattelser er så grundlæggende ukultiveret, at det i højere grad er et symbol på Vestens åndelige forfald. Vi skal passe på, at antiracismens halsgreb om fortiden ikke gør, at vores identitet og historie kvæles ihjel.

Samuel David Stender er cand.mag. i amerikanske studier.