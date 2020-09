Direktør: Verdensmålene fylder fem år. Det tog tid, men jeg har lært at holde af dem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg har arbejdet mange år i FN-systemet. FN står for et vigtigt og godt arbejde, som jeg er stolt af at have været en del af. Men FN er også en organisation af mange ord, mange dokumenter, mange sluterklæringer, mange policy papers med mere.

Op til årtusindskiftet blev der brugt mange ressourcer på at udarbejde og få vedtaget de såkaldte Millennium Development Goals – otte mål for verdens udvikling her i det 21. århundrede. Vigtige mål primært for udviklingen i verdens fattigste lande.

Regeringer og civilsamfund skulle spille en vigtig rolle for at nå målene. De fik indflydelse i FN, blandt regeringer, hos udviklingsorganisationer, og de var givet medvirkende til, at verden på mange områder har bevæget sig i den rigtige retning. Men i den store og brede offentlighed blev målene aldrig for alvor kendt.

Da der nogle år senere begyndte at være drøftelser om, at verden skulle vedtage nogle udviklingsmål, der gælder for hele verden – ikke bare den fattigste del – samt at også erhvervslivet skulle have et medansvar for at nå målene, må jeg indrømme, at jeg var noget skeptisk. For hvorfor skulle netop dette dokument blandt alle de andre opnå udbredelse og støtte uden for the usual suspects?

Trods min ansættelse i en FN-organisation, hvor jeg selvfølgelig arbejdede med det, der blev til FN’s verdensmål, må jeg indrømme, at jeg vedblev med at være noget skeptisk. Men heldigvis havde jeg kolleger og samarbejdspartnere, som var bedre til at læse udviklingen, end jeg var.

Det er jeg dem i dag meget taknemmelig for.

I morgen, den 25. september, fylder verdensmålene fem år. Jeg tror aldrig, jeg har set en anden femårig, der på den korte levetid har opnået så stor udbredelse, anerkendelse, støtte – ja, tilmed begejstring.

Den mangefarvede roset i knaphullet ses meget ofte. Der produceres undervisningsmaterialer til lige fra de yngste skoleklasser til de videregående uddannelser. Der uddeles en verdensmålspris. Folketinget har etableret et tværpolitisk verdensmålsudvalg. Der er planlagt fødselsdagsfester for den femårige. Og sidst, men ikke mindst, har rigtigt mange danske virksomheder i varierende grad taget verdensmålene til sig og integreret dem i deres forretning.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik fra efteråret 2019 viste, at to tredjedele af danske virksomheder med over 250 ansatte arbejdede med verdensmålene.

For mit vedkommende fejrer jeg fødselsdagen ved at være gået fra skepsis til omfavnelse. Jeg tror fuldt og fast på, at verdensmålene er en vigtig del af fremtiden – for vores fælles klode men også for den måde, vi agerer på som privatpersoner og i virksomheder.

I dag rådgiver virksomheder og organisationer om, hvordan de kan gøre verdensmålene til forretningsmål, altså integrere dem i deres daglige virke, i deres innovation, i deres medarbejderpolitik, i deres branding med mere. Jeg holder foredrag om verdensmålene. Jeg skriver om dem og underviser i dem. Så det har været lidt af en rejse fra skepsis og mangel på forståelse af, hvor vigtige målene er.

Hvis jeg skal have et ønske for femårsfødselaren, så skal det være, at endnu flere kommer på en lignende rejse. Det fortjener verdensmålene. Og først og fremmest fortjener vores fælles klode det.

Steen M. Andersen er direktør i FCG Global Goals.