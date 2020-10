Vi burde alle råbe ”French Lives Matter”

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Måske bør vi i Danmark genoverveje, hvilke værdier, der reelt set betyder mest for os. Tragisk nok vil angrebene i Frankrig sandsynligvis være glemt om et par uger, skriver Samuel David Stender

Blodet fra Samuel Paty var dårligt nok blevet vasket væk fra gaderne, før endnu et angreb ramte Frankrig. 3 personer blev i torsdags knivdræbt ved kirken Notre-Dame i Nice. Fælles for de to angreb var, at de blev begået i islams navn. Samuel Paty blev halshugget for at vise sine elever tegninger af profeten Muhammed, og de tre mennesker i Nice blev dræbt, fordi Frankrigs præsident Emmanuel Macron havde støttet Paty – og ikke mindst det franske samfunds – ret til udøve ytringsfriheden.

Macron erklærede kort tid efter terroren i Nice, at ”Frankrig er under angreb”. Men det er til dels forkert, for det er ikke blot Frankrig, som er under angreb, men hele den vestlige verden. Eller rettere sagt: den vestlige kultur.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at vi i Danmark ikke er mere tilbøjelige til at stå frem og vise vores støtte med Frankrig og ikke mindst retten til at ytre sig frit.

Da afroamerikaneren George Floyd i sommer døde under en brutal politianholdelse i USA, skabte det en massiv bølge af antiracistiske demonstrationer i Vesten. Statuer blev revet ned. Gadenavne og universiteter skulle omdøbes. Reformer og socialpolitiske tiltag skulle indføres. Selv i Danmark gik over 20.000 mennesker på gaden for at vise deres sympati med Floyd. Det danske fodboldlandshold knælede endda på teatralsk vis før en landskamp i en symbolsk gestus.

Selvom vi ikke skal negligere problemer med racisme, var Black Lives Matter-demonstrationerne i Danmark i bund og grund et kulturimport af et amerikansk problem, som ligger langt væk fra vores egen virkelighed. Imidlertid tør vi ikke stå frem og demonstrere, når en af vores mest essentielle værdier angribes i Frankrig – et land, som vi kulturelt, filosofisk og samfundsmæssigt har så meget mere tilfælles med i forhold til USA.

Vi tør åbenbart ikke anerkende, at vi har enorme problemer med muslimske parallelsamfund. Vi tør ikke anerkende, at en stor del af Europas muslimer ikke formår at tilslutte sig vestlige værdier. Vi tør ikke anerkende, at terrorangrebene i Frankrig ikke blot udføres af enlige, sindsforvirrede ekstremister, men at de seneste angreb i højere grad er et vidnesbyrd om et mere underliggende og vedvarende samfundsproblem i hele Europa, hvor store grupperinger fra Mellemøsten har et ambivalent forhold til ytringsfriheden.

Det er måske bagsiden af Vestens antiracistiske korstog; at man ikke tør stå frem og kritisere religioner og kulturer uden at skulle frygte at ryge i den politiske korrekte gabestok. Antiracisme er således blevet den nye racisme.

”French lives Matter!” ”European Lives Matter!” ”Free speech matters!”

Dette burde være slagord, som vi alle skrålede i øjeblikket. Men ak, der venter nok ingen store og koordinerede demonstrationer forud. Og der vil helt sikkert heller ikke være nogen danske sportsstjerner, som vil knæle på vegne af Samuel Patyms og de tre uskyldige mennesker i Nice.

Måske bør vi i Danmark genoverveje, hvilke værdier, der reelt set betyder mest for os. Tragisk nok vil angrebene i Frankrig sandsynligvis være glemt om et par uger.

Og så kan vi ufortrødent fokusere på det ting, hvis onde vi virkelig skal bekæmpe. Nemlig når en politiker i fuldskab for 10 år siden lagde sin hånd på en kollegas lår. Eller en krænkende is ved navn Eskimo. Se, dét er noget, som kan få folk ud af døren og på gaderne!

Samuel David Stender er cand.mag. i amerikanske studier.