LA-ordfører: Det bør være en rettighed for forældre at kunne passe deres børn hjemme i en periode

Vi er et parti, der taler effektiviseringer, arbejdsudbud og vækst. Men når alt kommer til alt, handler politik om at indrette samfundet, så det understøtter det, borgerne gerne vil, skriver børne- og familieordfører Laura Lindahl (LA)

NÅR VI BLIVER GAMLE og skal takke af for livet, er det for de flestes vedkommende ikke arbejdet, vi tænker på. Det er ikke de timer, vi skulle have brugt på en opgave, eller hvorvidt vi kunne have løst udfordringerne endnu bedre. De fleste af os finder tilbage til det helt centrale: Tiden med dem, vi elsker mest. For mange af os, er det vores børn.

Derfor er de demonstrationer, vi ser i disse dage, hvor forældre går på gaden for mere omsorg til deres børn, også helt forståelige.

Man kan indvende, at der faktisk er mange dygtige mennesker ansat i danske vuggestuer og børnehaver, at danske pædagoger er mere veluddannede end deres kolleger i mange andre europæiske lande, og at de fysiske rammer generelt er gode.

Man kan også fremføre, at det jo er kommunerne, der finansierer daginstitutionerne, og at forældrene således kan stemme på lokalpolitikere, der vil sætte normeringerne højt, så der er mange voksne pr. barn i hverdagen.

Men man kan også erkende, at det kræver lidt mere af os politikere at samle signalerne op fra forældrene end at trykke skatteknappen i bund og rykke normeringen et par promille op.

DANMARK ER ET AF DE LANDE i verden med den højeste institutionaliseringsgrad. 97 procent af alle børn mellem et og fem år er indskrevet i et dagtilbud. Det er meget.

Vi har valgt at indrette det sådan, fordi vi har et stærkt ligestillingsbegreb, og for længst har erkendt, at både kvinder og mænd ønsker at udleve deres faglige drømme.

Samtidig kender mange af os til den sorg, der ligger i at sige farvel til et lille barn i mange timer hver dag. Det er næsten tabubelagt at tale om, og vi samler os selv op og ryster på hovedet.

Vi forsikrer hinanden om, at børnene har det godt, og at de får venner og sund mad, og det er jo også rigtigt.

Det ændrer bare ikke på, at børn og forældre er forskellige, og mens nogen har det helt fint med adskillelsen i en tidlig alder, går det ikke så godt for andre.

Vi i Liberal Alliance mener, at daginstitutionsområdet er et godt sted at prioritere, når man sidder ude i kommunerne og skal fordele skattekronerne. Men vi erkender også, at der er brug for mere fleksibilitet for de familier, for hvem det ikke fungerer med den tidlige institutionalisering. Derfor ønsker vi, at det bliver en rettighed for forældrene at kunne passe deres børn hjemme i en periode. Hvis pengene følger barnet, sådan som det allerede sker i nogle kommuner, kan forældre, der går fra fuldtidsbeskæftigelse til barsel, vælge at forlænge omsorgsperioden.

Børn er forskellige – og det er familier også. Vi er et parti, der taler effektiviseringer, arbejdsudbud og vækst. Men når alt kommer til alt, handler politik om at indrette samfundet, så det understøtter det, borgerne gerne vil.

Vi er ikke skatteslaver i en konkurrencestat. Staten er til for os. Og mange af os vil gerne være lidt mere sammen med dem, vi holder af, og have mere tid til kærlighed.

Laura Lindahl (LA) er børne- og familieordfører.