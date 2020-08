Under corona har vi beskyttet os med love, regler og forbud. Lad os gøre det samme mod drukkulturen og børns pornoforbrug

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har brug for at diskutere og undersøge, hvad det gør ved børns opfattelse af sig selv, deres seksualitet og selvværd, og hvordan det påvirker deres syn på ikke mindst kvinder, skriver familieterapeut og folketingskandidat for Kristendemokraterne

Så har det igen igen været fremme, at vi har verdensrekord i overdrevet alkoholforbrug blandt unge i Danmark. Selvom det er veldokumenteret, at druk er skadeligt for unges hjerner, så er det ikke noget, der tages politisk hånd om på Christiansborg.

De fleste politikere konstaterer, at forbud ikke er vejen frem, og så lander sagen ligesom der – uden at der gøres mere ved dette tabu. Et tabu, som vi godt nok med jævne mellemrum har fremme i den offentlige debat – men uden at der gøres noget som helst ved det.

Island blev dette forår kendt som et land, hvor man er lykkedes med at bryde den dårlige alkoholkultur blandt unge. Lad os dog drage nytte af den erfaring, vikingerne længere mod nord har gjort sig i denne tabuiserede sag. Et tabu, som også vedrører børn og unge, er forbruget af onlineporno. Undersøgelser viser, at omfanget er stort – selv for mindreårige børn. Vi trænger virkelig til at få en offentlig debat om, hvad vi kan stille op med denne åbenlyse kedelige udvikling.

Jeg tror ikke, at selv de stærkeste fortalere for pornoens frigivelse vil mene, at det er godt for børn på 10 år at se voksne have sex via porno. Det er et univers fra en voksenverden, som slet ikke er for børn. Vi har brug for at diskutere og undersøge, hvad det gør ved børns opfattelse af sig selv, deres seksualitet og selvværd, og hvordan det påvirker deres syn på ikke mindst kvinder.

Jeg tror, at langt de fleste forældre og fagpersoner, som har med børn og unge at gøre, ser det som et problem, at porno er blevet så let tilgængeligt på nettet. Men for de fleste af os kan det opleves som så stort og altomfattende et problem, at vi må nøjes med at konstatere, at det ikke er godt – men samtidig, at vi ikke kan gøre noget ved det.

Lidt ligesom alkoholkulturen. Vi er ikke stolte af den. Men vi har ingen løsningsforslag, som kan vinde genklang.

Min opfordring til politikerne på Christiansborg vil være:

1) Få sat fokus på, hvordan vi sammen med de unge får ændret unges drukvaner, så vi ikke bare slår ud med armene og siger, at det har jo altid været sådan – også da vi andre var unge. Vi skylder de unge at tage debatten og komme med konkrete forslag til at ændre drukkulturen.

2) Hvordan dæmmer vi op for, at børn og unge kan have fri adgang til internetporno – og hvad ved vi egentlig om langtidsvirkningerne, for eksempel når det gælder pornoafhængighed og deres selvbillede?

Vi har de seneste måneder beskyttet os mod coronavirus. Der er udstukket mange love og regler og givet forbud mod både det ene og det andet. Med god grund. For vi vil ikke ødelægges af corona.

Kan man forestille sig noget tilsvarende i kampen mod drukkulturen og børns forbrug af internetporno for at beskytte os mod overdrevet alkoholforbrug og pornoens negative konsekvenser?

Mon der er nogen på Christiansborg, der vil røre ved disse ømme og tabuiserede emner, så vi kan få lavet lovgivning på området, der beskytter vore børn og unge? Det skylder vi dem. De er det dyrebareste, vi har, og skal ikke overlades til sig selv. Heller ikke, når det gælder drukkultur og onlineporno.

Kristian Andersen er familieterapeut, familiekonsulent og folketingskandidat for Kristendemokraterne.