Vi har brug for at løfte Afrika. Men det kræver, at vi fjerner barriererne for, at unge kan få job

Skal Afrika løftes ud af sin nuværende bundposition på verdensmålene, er både de afrikanske regeringsledere såvel som internationale udviklingsaktører nødt til at ”gøre mere og hurtigere, mener FN-rådgiver

DEN ÅRLIGE SDG-statusrapport udkom i løbet af sommeren og viser, at udviklingen i Afrika går fremad, og der er forbedringer at spore i form af adgang til uddannelse, vand og elektricitet, bedre sundhed og fortsat fald i fattigdom. Men det er desværre også nok så bemærkelsesværdigt, hvor langt bagud Afrika fortsat er i forhold til resten af verden.

Tallene viser blandt andet, at 38 procent af afrikanere syd for Sahara lever i ekstrem fattigdom. Omend dette er en forbedring siden 1990, hvor andelen af ekstremt fattige var 57 procent, så ligger niveauet fortsat væsentligt over det globale gennemsnit på 8,6 procent.

En afrikaner lever i dag 10 år længere end i 1990, hvilket afspejler forbedret sundhedstilstand, lavere børne- og mødredødelighed og bedre behandling og forebyggelse af de store dræbere som blandt andet malaria og hiv/aids. Men afrikanerne dør stadig 10 år tidligere end det globale gennemsnit på 70 år.

Rapporten viser også forbedret adgang til elektricitet – fra 25 procent i 2000 til 44 procent i 2017. En stor forbedring, men stadig langt fra det globale gennemsnit på 89 procent.

AFRIKA HALTER VÆSENTLIGT bagud på stort set alle mål i forhold til resten af Verden og det i en kontekst af udviklingsfremskridt, der i dag ser ud til at ske i et langsommere tempo, end vi har set de seneste årtier, og som begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan nå verdensmålene inden for de næste 12 år.

Det fik verdens stats- og regeringschefer på FN’s højniveaumøde i juli til at enes om ”et akut behov for at accelerere handling på alle niveauer og af alle aktører for at sikre opfyldelsen af verdensmålene inden 2030”.

”Vi har brug for at gøre mere og hurtigere,” står der i den politiske deklaration, som FN’s medlemslande forventes at vedtage på FN’s Generalforsamling til september.

EU erkender også, at der er behov for at styrke udviklingsindsatsen, særligt i Afrika. Under finsk formandskab arbejdes der for at styrke EU-Afrika-samarbejdet. Og i det forståelsespapir, der danner basis for den nye danske regering, står der ligeledes, at Danmark vil arbejde for et historisk løft af særligt Afrika.

Den fornyede opmærksomhed rettet mod Afrika er meget positiv og helt nødvendig. Udfordringen bliver naturligvis at indfri løftet. Og i den sammenhæng kan det vække bekymring, at den seneste SDG-statusrapport viser, at udviklingsbistanden er faldet, og at faldet er størst i den region, der har mest brug for det – nemlig Afrika. Samlet set er udviklingsbistanden faldet med 2,7 procent, men Afrika er hårdest ramt med et fald på hele 4 procent.

En anden bekymring er, at indenrigspolitiske dagsordener – som begrænsning af antallet af migranter fra Afrika til Europa og eksportinteresser – i stigende grad tegner udviklingspolitikker og motivationen for at løfte Afrika ud af fattigdom.

UNDP udkommer med en ny rapport i efteråret. Den er baseret på det mest omfattende studie af irregulære migranter fra Afrika til Europa nogensinde lavet.

Rapporten tegner et langt mere nuanceret billede af migranternes baggrund og bevæggrunde for at komme til Europa end den ofte forsimplede årsagssammenhæng mellem udvikling og migration, der præger den politiske debat. En vigtig analyse i rapporten er blandt andet, at migration er en konsekvens af de udviklingsfremskridt, der er sket i Afrika.

Men det er en udvikling, som går alt for langsomt, og som ikke har formået at levere frihed og råderum for den voksende ungegeneration og givet dem mulighed for at kunne skabe sig det liv, de ønsker.

Der er ingen tvivl om, at beskæftigelse er et væsentligt incitament til at rejse mod Europa, men det er vigtigt at forstå, at det oftest ikke er den eneste grund, ligesom flertallet af de irregulære migranter langtfra hører til de fattigste og dårligst uddannede.

SKAL DER SKE en accelerering af udviklingen i Afrika, og skal der sikres bæredygtige fremskridt, vil det være utilstrækkeligt at fokusere på vækst og jobskabelse.

Der er behov for i langt højere grad også at rette opmærksomhed mod de strukturelle, institutionelle, sociale og kulturelle barrierer, særligt de unge afrikanere står overfor.

Vækst og jobskabelse uden udsigt til reallønsfremgang eller ændring af traditionelle familieforsørgermønstre er ikke nok. Den nye SDG-statusrapport viser minimal reallønsfremgang trods høje vækstrater i flere lande på det afrikanske kontinent.

Vækst og jobskabelse vil heller ikke nødvendigvis alene skabe større tillid til regeringer og offentlige myndigheder, forbedre offentlige serviceydelser, sikre retsstatsprincipper eller overholdelse af menneskerettigheder.

Sociale udligningspolitikker, målrettet inddragelse af unge, bedre lyttende, mere ansvarlige og retfærdige regeringsinstitutioner er afgørende for, at vækst og jobskabelse får den tilsigtede udviklingseffekt og giver unge troen på en lysere fremtid i deres eget land.

Verdensmålene repræsenterer den stærkeste opskrift på bæredygtig og holdbar udvikling, og FN’s verdensmål nummer 16’s fokus på fred, retfærdighed og inddragelse er på mange måder fundamentet, der binder alle målene sammen med det største potentiale til at fremskynde grundlæggende samfundsforandringer, normer og institutioner.

Skal Afrika løftes ud af sin nuværende bundposition på verdensmålene, er både de afrikanske regeringsledere såvel som internationale udviklingsaktører nødt til at ”gøre mere og hurtigere”. Der er ikke noget quick fix til udvikling, men vi kan vælge at arbejde mere sammenhængende og strategisk for langsigtede bæredygtige samfundsforandringer. I UNDP ser vi frem til at styrke dette samarbejde med blandt andet Danmark de kommende år.

Mette Fjalland er kommunikations- og partnerskabsrådgiver i FN’s udviklingsprogram, UNDP’s, nordiske kontor.