Vi har fået en ny folkelig fællessangskultur. Lad os genindføre obligatorisk morgensang i skolen

Ligesom lektor Hans Raun Iversen (i indlægget i avisen den 14. april) har jeg i den grad glædet mig over den naturlighed, hvormed sange og salmer går hånd i hånd i DR 1’s morgensang med Phillip Faber og i ”Fællessang – hver for sig” fredag aften.

Vante forestillinger og tænkemåder er brudt op og mere end 200.000 danskere – børn og voksne – synger hver morgen med hver sit næb.

Det, der betyder noget, er, at vi synger – og at vi synger sammen – at vi ånder sammen, at vi trækker vejret sammen, at vi synger den samme melodi og den samme tekst på samme tid, i samme toneart og i samme tempo, at vi har en fælles dagsorden, som hæver sig over den enkeltes.

Selvom vi synger hver for sig, mærker vi, at vi er en del af en større helhed. Det er fællessang, når den er allerstærkest. Vi mærker lige nu, hvordan vi i helt særlig grad er bundet sammen af vores sprog og vores musikalske kultur. Genrerne har lige værd, og vi synger gerne lige efter hinanden verdslige og kirkelige sange og salmer, danske sange, pop- og rock-sange, børnesange, morgen- og aftensange, poetiske sange og kritiske sange, lyse sange og mørke sange, gamle sange og nye sange etc. Det er sådan, det skal være.

Vi har med ét fået en ny og stærk folkelig fællessangskultur, som vi næppe har haft siden alsangen i Besættelsens første år. Den kultur skal vi bevare – også efter krisen.

Vi skal fastholde fællessangens momentum, fortsætte med at synge sammen i skolerne, i børnehaverne, på arbejdspladserne, ved møder og i forsamlinger.

Sang og sangfællesskaber skaber livsglæde, samhørighedsfølelse, åbenhed og tillid. Vi røres både fysisk og psykisk på en anden måde, end når vi taler.

Tænk, hvad det betyder, at vi kender de samme sange og salmer – at vi i Danmark har en så rig, omfattende og varieret sang- og salmesangskat, som vi kan øse af i både glade og vanskelige tider – at vi har en tradition, en ramme om vores liv – at vi har noget, der binder os sammen, noget, der skaber helhed og sammenhæng i vores liv. Derfor skal vi også benytte den erfaring, som krisen har givet os, til at genindføre obligatorisk morgensang i skolen og tage fællessangens værdier tilbage.

Jeg tror, at det var Marianne Jelved (R), der for mange år siden sagde, at når man synger sammen, hører man sammen.

Inge Marstal er professor emeritus og redaktionsmedlem af Kirkesangbogen, som bygger bro mellem Salmebogen og Højskolesangbogen.