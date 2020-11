Generalsekretær i Sex & Samfund: Vi har fået nok af ledere, der hader kvinder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Uanset hvad der sker den 3. november, vil vi fortsat kæmpe for alles ret til deres egen krop og seksualitet

Uanset om Donald Trump i morgen bliver genvalgt af det amerikanske folk eller ej, så har Trump allerede påvirket fremtiden negativt for verdens kvinder.

Da Trump trådte til som præsident i 2016, var det benzin på bålet for verdens konservative ledere og organisationer, der er imod abort og lgbtq+-rettigheder. Ledere som Brasiliens Bolsonaro, Polens Duda og Ungarns Orbán rider med på den trumpske bølge.

I FN har Trump samlet en koalition af lande, som modarbejder aftaler om basale, livredende sundhedsydelser om prævention, seksualundervisning, forebyggelse af partnervold, adgang til sikker fødsel og retten til sikker abort, mens de forsøger at fremme et gammeldags syn på køn og er begyndt at snakke om ”fosterets ret til liv” på bekostning af kvinders ret til deres egen krop.

Inden for EU’s mure kæmper Polen, Ungarn og andre konservative kræfter nu for at træde ud af Istanbul-konventionen.

Den aftale, som har til formål at beskytte piger og kvinder mod vold i hjemmet. Og i Polen har regeringen formået at påvirke abortlovgivningen, så landet nu er millimeter fra at have et totalforbud.

Første dag i Det Hvide Hus underskrev Trump den såkaldte Global Gag Rule, som fratager alle internationale ngo’er deres støtte fra USA, hvis de på nogen måde beskæftiger sig med abort. Det har haft konsekvenser for ngo’er, der arbejder for seksuel sundhed og reproduktive rettigheder – særligt i udviklingslande, hvor der er påvist en sammenhæng mellem indførslen af Global Gag Rule og faldet i antallet af sikre aborter.

Lige nu har 218 millioner kvinder ikke adgang til den prævention, de ønsker. Og hvert år får 35 millioner kvinder foretaget farlige aborter. Det er en kendsgerning, at forbud mod abort ikke fører til færre aborter – det fører til farligere aborter, og farlige aborter fører til kvinders død.

Danmark har længe været et foregangsland for ligestilling. Men Trump har allerede sat sit aftryk på fremtiden for verdens piger, kvinder og lgbtq+personer. Også hvis han taber præsidentvalget i USA.

Derfor er det nu, at vi skal rykke sammen i bussen med andre progressive lande og vise, at uanset hvad der sker ved valget i morgen, vil vi fortsat kæmpe for alles ret til deres egen krop og seksualitet.

Vi skal sammen vise, at vi har fået nok af ledere, der hader kvinder.

Bjarne B. Christensen er generalsekretær i Sex & Samfund.

