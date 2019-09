Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvordan genfinder vi moralen? Mit svar er, er at vi alle har et ansvar, og at vi skal være bevidste om det, hver gang vi kaster med mudder. Der er en af os, der en dag skal lade være med at kaste, i håb om at en anden så også lader være, skriver journalist Mads Herholdt