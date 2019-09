Vi kan forbedre situationen i Sri Lanka. Men det kræver politisk handling

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”PAS PÅ, at den omsiggribende spænding mellem buddhister og muslimer ikke eksploderer.” Advarslen blev givet efter FN’s særlige rapportør for tros- og religionsfrihed, Ahmed Shaheeds, mission til Sri Lanka.

Påskemorgen 2019 stod vi op til forfærdelige nyheder om endnu et terrorangreb. Hoteller og kirker var blevet bombet midt under påskefejringen. Påskemorgen, hvor kristne verden over fejrer opstandelsen, blev i stedet til en morgen med sorg, død og frygt.

Handlingen, der blev udført af ekstremistiske islamister, har medført stor social uro.

SRI LANKAS MUSLIMSKE mindretal er blevet lagt for had, truet og udsat for voldelige overfald, og deres butikker og hjem er blevet raseret og brændt ned. Ahmadiyya-muslimer har endnu en gang måttet flygte og søge tilflugt i moskéer i håbet om at finde beskyttelse.

Buddhistiske ledere har ikke været sene til at opildne til had og opfordre til hadforbrydelser. Regeringen lukkede for sociale medier som Facebook og WhatsApp, men har ikke klaret at beskytte religiøse mindretal, der diskrimineres og udsættes for voldshandlinger og hadforbrydelser.

Højtstående politikere har ikke været blege for at bruge hændelserne i et forsøg på at vinde støtte og opbakning til det forestående valg.

Det er ikke bare i Sri Lanka, religiøs identitet misbruges. Debatten i Vesten kom hurtigt til at handle om Clintons og Obamas brug af begreberne ”tilbedere” og ”tilbedelsespladser” i stedet for ”kristne” og ”kirker”, mens de i forbindelse med terrorangrebet i Christchurch i New Zealand godt kunne bruge begreberne ”muslimer” og ”moskéer”.

På denne måde blev medfølelsen for ofrene og modsvaret til uhyrlighederne skubbet i baggrunden. Sagen er alt for alvorlig til, at vi kan tillade, at det bliver en polemisk debat med national-religiøse undertoner, hvor forskellige grupper kæmper om offerrollen baseret på egne religiøse tilhørsforhold. Vi må insistere på at fremme tros- og religionsfrihed for alle.

Heldigvis har Danmark de seneste år taget vigtige skridt i udviklings- og udenrigspolitikken for at styrke indsatsen for alle menneskers ret til tros- og religionsfrihed.

En indsats, der ved fremlæggelse af regeringens redegørelse om den særlige indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal fik opbakning på tværs af det politiske spektrum.

Kampen for denne menneskerettighed er stadig underprioriteret og misforstået. Der er behov for viden om rettigheden som en ret for mennesker – ikke religioner. Betydningen af tros- og religionsfriheden i forbindelse med demokrati-, stabilitets- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som gør sig gældende for eksempel i Sri Lanka, skal styrkes.

RAPPORTERING OM tros- og religionsfrihed bør gøres til en fast del af rapporteringen fra ambassaderne til Udenrigsministeriet og Folketinget. Danmark skal i FN’s Menneskerettighedsråd fastholde tros- og religionsfrihed som en central og fundamental individuel rettighed samt arbejde aktivt for at beskytte politisk aktive, journalister og menneskerettighedsforkæmpere mod fængslinger, tortur, forsvindinger og mord.

Udviklingspolitisk er der behov for at prioritere flere midler til netop denne problemstilling. Vores medlemsorganisationer og deres partnere rundtomkring i verden kan gøre mere, hvis der er politisk vilje til at støtte dem. DMRU har i år måttet afvise at støtte blandt andet et kvalificeret projekt i Sri Lanka, der netop ville adressere ovenstående problematikker.

Filip Buff Pedersen er projektkonsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMRU.