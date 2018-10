Professor: Indvandring medfører sikkert problemer. Men andre problemer er meget større

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Er der slet ingen grænser for lysten til at sparke til dem, der ligger ned? Åbenbart ikke – i Danmark, skriver professor Per Øhrgaard

FOLKETINGSMEDLEMMERNE Martin Henriksen, Marie Krarup og Christian Langballe –alle fra Dansk Folkeparti – forsøger i et debatindlæg her i avisen den 16. oktober nok en gang at bilde befolkningen ind, at Danmarks største problem er indvandring, og at landet er ved at blive overtaget af muslimer, så at vi må skærme os af på alle tænkelige – og indtil for få år siden også utænkelige – måder. Sådan ser deres optakt til den kommende valgkamp ud.

Lad os se på et valg, som netop er overstået: landdagsvalget i Bayern. Her mistede det regerende CSU påfaldende nok lige så mange stemmer til De Grønne som til Alternative für Deutschland. Spurgte man om vælgervandringen til De Grønne, var svaret, at vælgerne ikke brød sig om CSU’s rabiate retorik over for indvandrere og asylansøgere, og at man anså andre spørgsmål for vigtigere end indvandring: Miljø og overkommelige huslejer stod øverst. Også når man spurgte vælgerkorpset som helhed, stod bekymringen for indvandring et stykke længere nede på listen end de to andre emner. Og et flertal gav partileder Horst Seehofer hovedskylden for CSU’s tilbagegang. Hans lange skænderi med kansler Merkel gav ikke bonus.

Sådan ser det altså ud i et område, som har modtaget mange flere flygtninge og asylsøgere end Danmark, men hvor flere er tilstrækkeligt sikre på sig selv til ikke at være bange.

DE TRE DF-POLITIKERE er imidlertid ikke alene. Som svar på den voksende kritik af de fængselslignende forhold på Sjælsmark Kaserne udtalte socialdemokraten Mattias Tesfaye i weekenden, at man kunne blive nødt til at tvangsfjerne de børn, der vantrivedes! Og minister Inger Støjberg (V) erklærede frejdigt, at for hendes skyld måtte integrationsydelsen gerne reduceres yderligere!

Er der slet ingen grænser for lysten til at sparke til dem, der ligger ned? Åbenbart ikke – i Danmark.

Giver indvandring problemer? Ja, selvfølgelig – og det er der meget andet, der også gør.

Ønsker de nævnte politikere at løse dem? Nej, de ønsker at tale dem yderligere op.

Gavner den fjendske retorik integrationen? Nej, og det er heller ikke hensigten.

Hensigten er at gøre det så utåleligt for udlændinge at opholde sig i Danmark, at de forsvinder igen. Det kommer ikke til at ske, allerede af den grund, at mange af dem ikke har noget sted at tage hen. Altså vil problemerne vokse: Et stigende antal mennesker bliver mobbet, og nogle af dem vil reagere ved at blive aggressive. Og så har de hadefulde ny ammunition: Dér kan I bare se!

Hvornår bliver vi lige så kloge som vælgerne i Bayern og indser, at indvandring sikkert medfører problemer, men at andre problemer er meget større?

Hvornår kommer vi til at se en valgkamp, der handler om den verden, vi efterlader til vore børn, om den ulighed, vi allerede nu skaber for os selv og for dem, om Europas og dermed Danmarks fremtid?

Hvornår bliver vi voksne?

Per Øhrgaard er professor, forfatter og tysklandsekspert.