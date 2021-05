Vi lever i nultolerancens tid. Den kræver historieomskrivning, udskamning og ensidighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Mest fordærvende er ønskerne om at omskrive historien, så den passer til dagens nymoral – en taktik, der almindeligvis praktiseres af diktatorer og sejrende krigsherrer med det formål at anprise sig selv og nedgøre modstandernes moral

Er der noget, der karakteriserer tidsånden, så er det udtrykket nultolerance. Det anvendes i mange sammenhænge og har til formål at vise, at den person, virksomhed eller myndighed, der bruger udtrykket, er på ”den rigtige side” af tidsånden og ønsker at tryne dem, der ikke er det. Vi ser det overalt, for eksempel i universiteternes forstemmende identitetspolitik, i klimapolitikken, hvor politisk ukorrekte synspunkter fordømmes, og i litteraturens og billedkunstens verden, hvor værker, der for kort tid siden blev forherliget, nu fordømmes med den aktuelle tidsånds moralbegreber.

Et karaktertræk ved nultolerancen er, at den er kortvarig og tidstypisk. Den opstår og forsvinder med nyhedens interesse. Hvad der var god tone for kort tid siden, er det ikke i dag, og hvad der er god tone i dag, kan anses for umoralsk i morgen. Det moralske kompas, der kaster glans og ære over folk den ene dag, er no go den næste. Mediernes fokus og domme styres af journalisternes, studieværternes og politikeres formodning om, hvilken vej kompasnålen nu vil svinge.

Især den elektroniske nyhedsstrøm domineres af ganske få emner, der blusser voldsomt op og snart efter går i glemmebogen. Det er resultat af tidens ensidige, ”engagerede” journalistik: De udskammede og anklagede dømmes på forhånd af ”engagerede” journalisters valg eller fravalg af kilder. Studieværter med ansigtet i de rette folder forarges over de formasteliges mangel på nymoral. Udskamning og hate speech er dagens orden på de sociale medier. Og korttidsforargede politikere synger med på nymoralens omkvæd, når det giver adgang til medierne.

Et andet karaktertræk er store virksomheders fremstillen af etiske regnskaber, grønne regnskaber, CO2-regnskaber, bæredygtighedsprotokoller og lignende emblemer, hvis primære funktion er at mærke ledelser og produkter med selvanprisende symboler for godhed, ansvarlighed og troværdighed i forhold til den herskende nymoral. Ikke alene gavner det salget, men også medarbejdernes engagement og loyalitet gennem troen på, at de arbejder for ”den gode sag”.

Et tredje karaktertræk ved nultolerancen er nysproget. Det vil sige de nye betydninger, der tillægges velkendte ord. For blot at tage to eksempler gælder det ord som krænkelse og grænseoverskridelse. Ord, der i nysproget nærmest har fået betydning af noget kriminelt – i retning af injurier og ulovlig indtrængen.

Men forestil jer et samfund, hvor man ikke må krænke folks ubestemmelige følelser eller overskride deres selvvalgte fornærmelsesgrænser. Det ville udvikle et censursamfund, hvor fri debat ikke kan eksistere, og hvor argumenter skal omskrives til ukendelighed af både selvcensuren og af hensyn til debatredaktørers potentielt nymoralske forestillinger.

Argumenter, der ikke må krænke eller overskride en eller anden ubestemmelig grænse, skaber intet nyt, men er en cementering af ”den herskende mening”. Debatten ville ikke blive styret af argumenter, men af forblommede formodninger om, hvad den, man ønsker at argumentere mod, kan tænkes at føle sig krænket eller fornærmet over. Selve argumentet overdøves af frygten for modtageres følelsesudbrud og udskamning. Indsigten i, hvad der faktisk menes, fortoner sig i uvishedens mørke.

Men mest fordærvende er ønskerne om at omskrive historien, så den passer til dagens nymoral – en taktik, der almindeligvis praktiseres af diktatorer og sejrende krigsherrer med det formål at anprise sig selv og nedgøre modstandernes moral.

Historieforfalskning hedder det. En taktik, som ikke kun diktatorer og sejrherrer har høstet utallige rådne frugter af, og som i dag i nultolerancens sejrs- eller vredesrus nedriver mindesmærker og omskriver litterære værker og historiebøger uden forståelse for enhver tids moralske, religiøse, politiske og økonomiske kontekst og foranderlighed.

Sagen er vel, at nymoralens vogtere er så nyomvendte ( woke ), at de føler sig overbevist om at have fundet ”vejen og sandheden”. Og samtidig føler ret til at insistere på nultolerance over for kritik, andre meninger, værkernes kontekst og samfundets historie.

Seneste eksempel kunne være Mette Frederiksens (S) private opslag for nylig om, at der kun skal være plads til ét syn på abort. Det kan hun mene som privatperson. Men skal synspunktet også gælde hele det offentlige system, så længe Mette Frederiksen er statsminister?

Sporene skræmmer. Nymoralisterne bør læse filosoffen Karl Poppers ”Det åbne samfund og dets fjender” (1945), 1900-tallets store klassiker, der i lyset af fascismens, nazismens og sovjetkommunismens forbrydelser beskriver, hvordan forestillingen om ”den fuldkomne stat” kan føres tilbage til Platon, og hvordan nymoral, nysprog, historieforfalskning og historicistiske profetier om verdens ”videnskabeligt” forudsigelige gang fører til totalitarisme og regimer, der, renset for individuel frihed, har karakteriseret 1900-tallets Europa og ført til nogle af historiens største forbrydelser.

En forløber for Karl Poppers tanker om totalitarismen kan med nogen ret siges at være socialdemokraten Hartvig Frischs ”Pest over Europa” (1933). I lyset af Hitlers fremmarch skrev han sin berømte analyse af totalitarismens succes i Italien, Spanien, Sovjet og Tyskland. Blandt andet brugte han udtrykket ”Frihedens Lys” om den nordiske samfundsmodel som modstykke til såvel fascismen og nazismen som til sovjetkommunismen. Han sagde for eksempel: ”Kun reaktionære Hornugler vil glæde sig over det dybe Kulturfald i disse Lande, hvor Frihedens Lys slukkes.”

Dengang hørte de ”reaktionære hornugler” til på højrefløjen og hos kommunisterne, på universiteterne og kulturinstitutionerne. Denne nultolerante kulturelite findes også i dag. Helt overvejende på de samme institutioner som dengang, men nu praktisk taget kun på venstrefløjen.

I Hartvig Frischs beskrivelse af den nordiske samfundsmodel er tolerancen det afgørende karaktertræk. Men den er samtidig det liberale demokratis akilleshæl, når statsdrevet ensretning er på færde.

Kort sagt kom Hartvig Frisch frem til, at vi skal bygge på det nordiske demokratis tolerance, og at vi som det primære ikke skal tolerere intolerancen, hverken i de totalitære stater eller hos os selv. Som Karl Poppers ”Det åbne samfund og dets fjender” spidder også Hartvig Frischs ”Pest over Europa” ny-moralismens præmisser og dermed også vor tids trang til nultolerance, moraliseren, flokmentalitet og dømmesyge.

Historien kan vi ikke undvære. Vi kan måske nok fordømme tidligere moralske og politiske begreber, men forfalske historien skal vi ikke. Når nymoral og nul-tolerance kræver historieomskrivning, udskamning og ensidighed, er vi ikke kun på vej til totalitarismens omskrivning af historien, men også til flokmentalitetens og dømmesygens retsløshed.

I sin bog ”Hvad skal vi med historien?” (1969) gav den folkekære historiker Palle Lauring svar på bogtitlens spørgsmål, da han havde fordybet sig i den svenske historieforfalskning om folkedrabet på skåningerne efter tabet af Skåne, Halland og Blekinge: ”Historien giver forståelse!”, konkluderede Lauring kort og godt. Forståelse, tolerance og ”Frihedens Lys” er, hvad tiden har brug for. Ikke den afart af ytringsfrihed, som gennem de sociale medier ganske vist giver det ”tavse flertal” mæle, men som også åbner sluserne for tidsåndens hang til standretter, historieløs fordømmelse og de wokes korttidsholdbare forførelse af de ekkokamre, de identificerer sig med.

Jens Morten Hansen er tidligere statsgeolog, adjungeret professor i naturfilosofi.