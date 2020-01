Marcus Knuth (K): Vi må ikke svigte USA og risikere, at IS overtager magten i Irak og Syrien

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

USA har min helhjertede opbakning til at stoppe Irans skyggekrig i Mellemøsten, skriver folketingsmedlem og veteran Marcus Knuth (K)

JEG ER GLAD FOR, at USA ikke trækker sig ud af Irak. En tilbagetrækning risikerer at give Islamisk Stat et nyt spillerum, hvorfra de kan genopstå i Irak og Syrien. Det vil være en katastrofe. Desuden vil det give Iran fri bane til yderligere angreb i Irak.

Det skal absolut ikke ske.

Når man går ind i en krigsindsats, skal man ikke kun gøre det, når solen skinner, men også når bølgerne går højt. Og lige nu går bølgerne højt. Det er lige præcis nu, man skal holde fast og ikke blot efterlade et politisk magtvakuum – hvor islamister kan overtage magten.

Der er ingen tvivl. USA gjorde det eneste rigtige ved at fjerne general Qassem Soleimani. Han udgjorde en direkte trussel mod amerikanerne. Vores allierede.

Den amerikanske præsident har som øverstkommanderende retten til at bruge den ultimative magtanvendelse, når statens interesser er på spil. Og alle i det internationale samfund ved, at USA handlede i selvforsvar.

MAN SKAL OGSÅ HUSKE PÅ, at Storbritannien vurderer, at Soleimani stod bag angreb mod britiske soldater i Basra-provinsen i Irak tilbage i 2007. I samme provins, hvor danske soldater opererede sammen med briterne. Og han var i gang med at planlægge flere angreb. En vigtig betragtning og væsentlig årsag til handlingen. Man handlede for at afværge kommende terrorangreb.

Den amerikanske general og tidligere CIA-direktør David Petraeus sammenligner aktionen mod Soleimani med USA’s aktioner mod Osama bin Laden i Pakistan og mod IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i Syrien.

Af de amerikanske generaler, som jeg selv arbejdede sammen med i Afghanistan i min tid som udsendt kaptajn til Helmand-provinsen i 2008-2009, er David Petraeus den, jeg har mest respekt for. Og jeg er helt enig i hans vurdering.

At Mette Frederiksen (S) på et pressemøde vælger at trække danske soldater ud midlertidigt, kan vi leve med, så længe de kommer tilbage.

Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af en international koalition under Operation Inherent Resolve har bekæmpet terrorgruppen Islamisk Stat i Irak og Syrien. Her træner og rådgiver danskerne fra Ain al-Asad-basen den irakiske hær.

Det er dog ikke alle danske soldater, der forlader Irak. Det er den del af de danske soldater, der står for træningsopgaver af irakiske soldater, der midlertidigt flyttes til Kuwait. Danmark har 133 tropper på basen, og der vil ifølge Mette Frederiksen være 30 soldater, der bliver i Irak. 100 soldater skal altså flyttes midlertidigt ud af landet.

Vi skal også huske på, at mange eksil-iranere i Danmark og rundt om i verden jubler over fjernelsen af Soleimani. Han var ikke blot en trussel mod USA.

Faktisk arbejder mange pro-vestlige iranere i Iran med livet som indsats mod præstestyret og diktaturet. Dem skal vi ikke glemme. De er om nogen berørte af situationen.

USA har min helhjertede opbakning til at stoppe Irans skyggekrig i Mellemøsten. Jeg ville ønske, at USA nød samme opbakning fra de alt for mange flakkende politikere i Danmark og i Europa.

Marcus Knuth er veteran og medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.