Vi må sikre præstegårde som kulturarvsstykker. Her er en model for hvordan

Det er dejligt, at Jens Rasmussen med sin nye bog ”Præstegården i lokalsamfundet” medvirker til, at der igen bliver sat fokus på landsbypræstegården som et stykke kulturarv, man skal gøre alt for at bevare.

Lykkeligst vil være, om alle danske landsbypræstegårde fortsat kan bevare funktionen som embedsbolig for sognepræsten, men det kan ikke lade sig gøre. Ændringen af bosætningsmønsteret i forholdet mellem land og by har haft og får fortsat store konsekvenser.

Den store opgave er ikke at bevare samtlige præstegårde som tjenesteboliger, nej, den store opgave er at sikre de bevaringsværdige præstegårde som kulturarvsstykker, selvom deres oprindelige funktion erstattes af en anden.

Og hvordan løser man denne opgave? Ud fra min egen erfaring dels som mangeårig formand for et provstiudvalg og dels som formand for en bevaringsforening vil jeg forsøge at opstille en model.

For det første skal de bevaringsværdige præstegårde udpeges, og befolkningen i sognet skal gøres bevidst om, at deres præstegård er bevaringsværdig. Præstegården skal have sin pjece, der omhandler præstegårdens historie, dens funktion i sognet gennem tiderne, de nuværende bygningers byggestil og arkitektur samt præstegårdens betydning som element i landsbyen eller landskabet.

For det andet skal menighedsråd og provstiudvalg altid sikre, at præstegården med udhuse og avlsbygninger altid er optimalt vedligeholdt.

Hvis det negative sker, at tjenesteboligen skal nedlægges, er det meget nemmere at arbejde videre med en velholdt bygning end med en nedslidt.

Det bedste vil være, at den bevaringsværdige præstegård forbliver kirkens ejendom, men med en relevant kirkelig funktion. Man skal derfor overveje, om der kan indrettes menighedslokaler i præstegården. Et fint eksempel på en sådan transformation kan ses i Skrydstrup ved Vojens.

Kan sognet ikke finde en relevant kirkelig anvendelse af præstegården, bør den sælges. Men før den sælges, bør menighedsrådet få vurderet, om ejendommen kan fredes. Hvis dette er muligt, bør den fredes. Hvis den ikke kan fredes, bør den sikres gennem tinglysning af bevaringsdeklarationer. Før salg bør menighedsrådet få en kyndig arkitekt til at lave forslag til deklarationer, der efterfølgende skal tinglyses.

Hvis man vil se resultatet af en sådan proces, kan man tage til Vonsbæk ved Haderslev, hvor man finder en velbevaret præstegård, der blev nedlagt som tjenestebolig og solgt i 1989. Eller man kan tage til Sønder Vilstrup, også ved Haderslev, hvor den frasolgte præstegård fra midten af 1800-tallet i dag står smukt med et nyt stråtag. Hvis ikke der på ejendommen var tinglyst bevaringsservitutter, ville den være blevet tækket med skifer, der ville have ødelagt bygningens karakter.

Jeg ved udmærket, at en fredet ejendom eller en bygning, der har fået tinglyst bevaringsdeklarationer, kan falde i pris, men det sker sjældent, hvis ejendommen er vel vedligeholdt.

Jeg har ovenfor ikke omtalt fænomenet nedrivning af en bevaringsværdig præstegård, fordi menighedsrådet ikke værdsatte en gammel smuk bygning med kulturarvsværdi, lod den forfalde, fik den nedrevet for efterfølgende at opføre en ny, moderne bygning. Det er for smerteligt at tænke på, men det sker. Tænk blot på de smukke præstegårde i Vedsted ved Vojens eller Bjolderup ved Tinglev.

Helge C. Jacobsen er formand for Provstiudvalget i Haderslev Domprovsti og for bevaringsforeningen By & Land Haderslev.