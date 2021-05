Formand for Frikirkenet: Vi må tale om abort som etisk og psykologisk problem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kære statsminister. Der er masser af nuancer at tage fat på. Nuancer, hvor kvindens frihedsbrev fortsat kan hænge i glas og ramme, samtidig med at flere hjerter fortsætter med at slå

Det var noget af en betonklods, statsminister Mette Frederiksen (S) forsøgte at placere på tværs af vores fælles samtale om fri abort, da hun forleden delte sine søndagstanker på Instagram og Facebook.

Der er ifølge statsministeren nemlig slet ikke noget at føre en fri og demokratisk samtale om – den definitive, bevidst unuancerede konklusion er givet på forhånd. ”Enten er en pige ufrivilligt gravid. Eller også er hun ikke.”

Sandt nok – men derfra bryder en kaskade af nuancer løs. Derfor er det intet mindre end hovedrystende utroligt, hvis man ikke kan tale om abort som et etisk og psykologisk problem uden at blive dømt ude som modstander af kvinders rettigheder.

Jeg har intet ønske om at fordømme folk eller slå dem oven i hovedet, og jeg kan skrive under på Dansk Kvindesamfunds definition af feminisme: ”… man kæmper for at alle, uanset køn, nationalitet, etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning osv. skal have lige muligheder og lige rettigheder”.

Men 14.000 aborter om året er stadig 14.000 hjerter, der holder op med at slå. Det er og bliver en etisk udfordring – uanset hvilke ord vi vælger at bruge om det. Og selvfølgelig skal vi tale om det samt om de rettigheder, som disse ufødte liv måtte have.

Dertil kommer, at senfølger efter abort er almindeligt forekommende. Mødrehjælpens undersøgelse af området viser, at omkring 10 procent har psykiske efterreaktioner fra et abortindgreb i form af eksempelvis depression og krisereaktioner som skam, angst, selvbebrejdelser og desorientering. Er der ikke et dilemma i dette, som animerer til at føre en samtale om, hvordan man ville kunne arbejde målrettet og ambitiøst på at nedbringe antallet af disse psykiske efterreaktioner?

Er det unuanceret at debattere, om man med fordel ville kunne lægge hovedparten af indsatsen før abortindgrebet – for eksempel ved markant at opprioritere forudgående støtte- og rådgivningssamtaler?

Er det en ufarbar mellemvej at tale om muligheden af, at hele systemet skifter fokus til i højere grad at bringe alternativer til abort på tale – hvilket vil være relevant for alle dem, som vælger en abort, fordi de ikke kan overskue økonomi, forældreskab eller andre mere eller mindre praktiske ting?

Og er det at krølle kvindens frihedsbrev sammen, hvis man tillader sig at spørge, om der mon er en sammenhæng mellem antallet af aborter blandt 15-19-årige og så det faktum, at vi i Danmark tillader salg af alkohol til mindreårige?

Kære statsminister – der er masser af nuancer at tage fat på. Nuancer, hvor kvindens frihedsbrev fortsat kan hænge i glas og ramme, samtidig med at flere kvinder får det godt – og flere hjerter fortsætter med at slå.

Tonny Jacobsen er formand for Frikirkenet.