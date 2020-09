S-politikere: Vi skal kunne favne, at nogen ikke er inden for ”normen”

Det skal være muligt at ændre køn juridisk, skriver tre medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet

For os i Socialdemokratiet er det indlysende, at et velfærdssamfund skal kunne rumme og give plads til, at man er den, man er. Det er åbenlyst ikke tilfældet i dag.

Når halvdelen af LGBT+-personer undgår at holde deres partner i hånden på gaden, når otte procent af adspurgte LGBT+-personer føler sig diskrimineret eller chikaneret på deres arbejdsplads, og når selvmordstanker og selvskade er udbredt, ja, så skal vi gøre det bedre. Derfor ændrer vi nu kursen for at sikre LGBT+-personer bedre livsvilkår.

Velfærdssamfundet skaber frihed for den enkelte. Det udgør fundamentet for, at du har mulighed for at tage en uddannelse uanset din baggrund og pengepung. At du kan blive behandlet gratis på sygehuset, når du bliver syg. Og du kan modtage understøttelse, hvis du i en periode står uden for arbejdsmarkedet. Samfundet sætter nogle rammer for, at du kan udfolde dig og gør det muligt, at du stort set kan leve dit liv, som du ønsker. Det er frihed for den enkelte. Men på LGBT+-området står vi stadig over for store udfordringer.

Grundlæggende handler det om, at vi som samfund skal kunne favne, at nogen ikke er inden for ”normen”. Det er også baggrunden for, hvorfor det skal være muligt at ændre køn juridisk, hvilket har skabt meget debat. Vi skal sikre, at man kan leve i overensstemmelse med sin kønsidentitet – og det gælder selvfølgelig også børn.

Mistrivsel i barndommen sætter sine spor i voksenlivet. Desuden har børn og unge siden 2016 kunne blive henvist til udredning og modtage hormonbehandling. Men når kroppen ændrer sig, og CPR-nummeret ikke stemmer overens med fremtoning, når man fremviser sygesikringskortet på biblioteket eller skal igennem paskontrollen i lufthavnen, er det problematisk. Det skaber angst og manglende livskvalitet.

Juridisk kønsskifte er et utroligt lille tiltag fra samfundets side – men det betyder alverden for de mennesker, det omhandler.

Vi kan godt forstå, at vores udspil kan virke kontroversielt. Hvis man ikke selv er eller kender en LGBT+-person, kan det være svært at sætte sig ind i. Men selvom man ikke altid kan sætte sig ind i andres situation, kan det aldrig retfærdiggøre, at man fratager andre mennesker retten til at være den, de er. Det gælder såvel børn og unge som voksne. Vi har hver og en et ansvar for at sikre et samfund, hvor alle kan favnes.

Det er derfor, vores LGBT+-udspil bærer titlen: Frihed til forskellighed.

Tanja Larsson er LGBT+-ordfører, Birgitte Vind er næstformand i Ligestillingsudvalget, Annette Lind er udenrigsordfører, Mette Gjerskov er verdensmålsordfører, og Camilla Fabricius er socialordfører. De er alle medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.