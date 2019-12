Vi unge ved godt, hvad nærhed og kærlighed er. Det afgørende er ikke, om vi holder jul sammen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

KÆRE Kristian Bøcker. Du er i Kristeligt Dagblad den 17. december for at fortælle, at du synes, det er et problem, at unge par ikke holder jul sammen, men i stedet vender snuden hjem til mor og far. Du påstår, at det er et forsøg fra vores side på at blive i barndommen og dermed ikke tage ansvar for vore liv og blive voksne. Men det er ikke, fordi vi ikke tør binde os, at vi ikke holder jul sammen med vores bedre halvdel endnu.

Jeg er tilflytter til København, og i sommer fandt jeg mit livs kærlighed i byen. Men det ændrer ikke på det faktum, at mine forældre bor på Sydsjælland. Det er ikke tit, jeg ser dem – det er ikke engang ugentligt eller månedligt – derfor prioriterer jeg dem til jul, da jeg er så privilegeret, at jeg ser min kæreste dagligt.

Jeg har en stor vennekreds, hvor problematikken er den samme. Deres forældre bor langt væk. Det er den ene ting, jeg støder på i min vennekreds. Nemlig at vi er fløjet langt væk fra reden for at tage en uddannelse, finde et job eller noget helt tredje.

DEN ANDEN TING ER, at vi ikke lever i 1950’erne. I 1950’erne var ægteskabet oftere en overenskomst mellem mand og kvinde, end det egentlig var en kærlighedserklæring, og dertil må jeg skuffe dig: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge Adam og Eva til i forhold til mit parforhold. Det hænger måske sammen med, at jeg læser Bibelen anderledes end du, og at jeg tror på, at ægteskabet først og fremmest handler om kærlighed.

Flere og flere bliver skilt, ægteskabet og parforholdet har udviklet sig fra overenskomsten i 1950’erne. For når man er i et moderne parforhold, hænder det ofte, at ens partners forældre er skilt, hvad gør man så? Så kan der være tre eller måske fire familier at vælge imellem?

Måske er du bedre til Tetris end jeg, men jeg kan ikke få det til at gå op. Min kæreste og jeg holder juleaften hver for sig hos vores forældre. Så mødes vi dagen efter til julefrokost hos den enes og anden juledag hos den andens forældre.

Nutidens unge ved godt, hvad nærhed og kærlighed er, den er bare ikke fastlagt på en særlig dato, som din måske er. Julen handler for mig om kærlighed. Men jeg er bekymret for, at du måske har misset en meget stor følelse i mange unge menneskers jul: julesavnet. Jeg savner mine forældre særligt i julen, fordi jeg her skriver eksamen og er fanget på Københavns Universitets store læsesale og derfor ikke kan holde advent og decemberhygge med dem i hverdagene.

DERFOR LÆNGES JEG efter juleaften, hvor min far vil bande over sværene på flæskestegen, og min mor vil tænde for ”Disneys juleshow”. Jeg glæder mig til samværet, og jeg ser frem til at ringe til min kæreste efter middagen, dansen om juletræet og gaverne.

Måske begynder vi at holde jul sammen, når vi flytter sammen. Men som del i et moderne liv og parforhold er det heldigvis op til os selv at danne rammerne for et sundt liv og et godt parforhold. Det behøver du ikke som sognepræst at blande dig i. Det kan vi sagtens selv finde ud af, uden at nogen behøver at smide Det Gamle Testamente i knolden på os med bedrevidende prædikener. Glædelig jul og godt nytår.

Sofie Carlø er danskstuderende på Københavns Universitet.