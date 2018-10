Tør du overlade dit barn til en 20-årig uden forudsætninger?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kim Them Simonsen

LAD MIG BEGYNDE MED at stille dig et spørgsmål:

Vil du lade en 20-årig – hvis eneste uddannelsesmæssige kompetence er, at han har gennemført gymnasiet – tappe dit blod på et hospital eller lade ham ordinere dig medicin, hvis du var syg?

Hvis dit svar er nej, bliver jeg nødt til at spørge: Vil du så overlade ham dit kæreste eje – dit barn – og lægge ansvaret for dets udvikling og læring i hans hænder?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af pædagoger i de danske daginstitutioner i en gennemsnitskommune er 57 procent og i nogle kommuner helt ned til 41 procent.

Jeg mener, at andelen af pædagoger i de danske daginstitutioner skal være højere.

Pædagoger er uddannet til at se og forstå, hvad børn har brug for, så de kan udvikle sig til hele, dannede mennesker med stor nysgerrighed på livet. En højere pædagogandel vil skabe de bedste forudsætninger for vores børns udvikling og læring. En god investering, kort sagt.