Vilde dyr i nationalparker er god idé. Men vi er nødt til at sikre deres velfærd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er en dårlig idé at undtage naturnationalparker fra dele af dyrevelfærdsloven, mener skribenterne

Etablering af naturnationalparker på statslige arealer kan give naturen og biodiversiteten et løft. Det er velkomment og et initiativ, vi kun kan bakke fuldt op om. Det er dog vigtigt for os at bemærke, at når dyr holdes bag hegn, så er det mennesket, som har det fulde ansvar for deres trivsel og helbred.

Det betyder blandt andet, at hvis bestanden er for stor i forhold til fødegrundlaget eller lignende, så skal bestanden reguleres eller suppleres med foder. Det er vigtigt, at det er kvalificeret personale, der tilser dyrene. De skal kunne vurdere, hvornår der eventuelt skal ske en tilpasning af bestanden eller supplerende fodring, og de udsatte heste og kreaturer bør tilses efter gældende veterinære regler.

I den forbindelse skal vi appellere til, at der ikke bliver forskelsbehandlet med forskellige dyrevelfærdsregler inden for og uden for hegnet i naturnationalparkerne. Det er desværre det, der lægges op til i det aktuelle forslag til nyt lovgrundlag for naturnationalparkerne. Her foreslås en mulighed for, at dyrehold i naturnationalparkerne kan undtages fra bestemmelser i dyrevelfærdsloven.

Vores holdning er, at der skal gælde de samme dyrevelfærdsregler for dyrene inden for hegnet i naturnationalparker, som udenfor. Det er ikke rimeligt, at staten påtænker at tillade sig selv at efterleve lavere standarder, end der kræves for private dyreejere.

Derfor undrer vi os over, at regeringen påtænker at undtage fra regler omkring dyrevelfærd. Regler, hvis formål er at sikre forsvarlig og omsorgsfuld pasning af og tilsyn med dyr i ens varetægt.

Det kan ikke retfærdiggøres, at dyr, der plejer naturnationalparker skal tilses mindre og på et andet niveau end dyr, der plejer naturen på andre arealer.

Vi har alle medlemmer, som er oprigtigt engagerede i forholdene for dyrene i naturnationalparkerne – og med god ret stiller sig helt uforstående over for det forhold, at staten vil tillade sig selv lempeligere vilkår for dyrevelfærd, end det der stilles den private dyreholder.

Vi opfordrer derfor til, at forslaget om at give mulighed for at undtage naturnationalparkerne fra dele af dyrevelfærdsloven trækkes tilbage, og at der sikres forsvarlig pasning og tilsyn med dyrene indenfor rammerne af den nuværende lovgivning.

Vi stiller os gerne til rådighed for en dialog om konkrete løsninger på de særlige udfordringer, der knytter sig til denne type dyrehold.

Lone Andersen er viceformand i Landbrug & Fødevarer. Britta Riis er direktør i Dyrenes Beskyttelse. Hanne Knude Palshof er formand i Den Danske Dyrlægeforening.