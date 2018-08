Socialpædagog: Vi skal huske, at mænd også kan blive udsat for vold i parforholdet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I mange år har vi haft fokus på kvinderne. Voldsproblematikken har handlet om mænds handlinger over for kvinder og ikke om en relationel problemstilling, der kan gå begge veje, skriver socialpædagog Randi Ringgaard Christoffersen

VOLD I PARFORHOLDET, fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, økonomisk vold… Der er mange former for vold. Jeg tror, de fleste i Danmark kender til og har hørt om kvinder, der lever i parforhold med forskellige former for vold. Der findes mange krisecentre i Danmark, som arbejder med disse kvinder og deres børn.

Nogle af krisecentrene kalder sig for kvindecentre. På flere af disse krisecentre har mænd ikke haft adgang, ej heller på besøg. Heller ikke dem, som ikke engang kunne finde på at slå en flue ihjel.

I mange år har vi haft fokus på kvinderne. Voldsproblematikken har handlet om mænds handlinger over for kvinder og ikke om en relationel problemstilling, der kan gå begge veje. Retorisk bærer kvinden ”offerdefinitionen” og manden ”krænkerdefinitionen”. I lovgivningen har vi således en paragraf 109, som beskriver, hvilken hjælp der skal være til kvinder, der er blevet udsat for vold i nære reltioner.

Jeg har gennem 12 år arbejdet på et krisecenter og botilbud, hvor der både kan bo kvinder, mænd og børn. I årenes løb har jeg i telefonen og personligt mødt mænd, der er blevet slået af deres koner. På et tidspunkt havde jeg en telefonopringning fra en mand. Han var meget bange. Hans stemme rystede, og jeg kunne fornemme det mod, det havde krævet af ham at ringe til os. Han var meget stresset. Han sagde, at hvis han pludselig lagde røret på, så var det, fordi konen kom hjem. Han fortalte, hvordan hun bestemte over ham. Hun bestemte, hvad han måtte lave, og hvad han brugte penge på. Hun slog ham, når han ikke gjorde det, hun bad ham om. Han græd i telefonen. Foruden at tale med ham i telefonen inviterede jeg ham til en samtale. Han vidste ikke, om han turde komme. Konen vidste altid, hvad han lavede. Hun kontrollerede ham. Pludselig lagde han røret på. Han kom ikke, og han ringede ikke igen. Hvis han var kommet, kunne han blive indskrevet under paragraf 110, som er en paragraf, der skal hjælpe og støtte boligløse mænd og kvinder med sociale vanskeligheder. Under den paragraf indskriver vi mænd, som har levet med vold i parforholdet. Paragraffen handler ikke om vold.

Hvor er paragraffen for mænd, der lever i parforhold med vold?

Flere mænd har fortalt om, hvordan politiet har smilet ad deres beretninger om, at de er blevet slået. De blev ikke taget alvorligt. Kolleger eller venner har spurgt om, hvorfor de ikke bare slår igen. Ville man stille det spørgsmål til en kvinde? Hvorfor er det anderledes?

I Danmark er vores lovgivning med til at stadfæste, hvad vi finder rigtigt og forkert. Love skal beskytte. Hvorfor skal mænd, der oplever vold i parforholdet, ikke beskyttes og hjælpes? Hvorfor skal de indskrives under en paragraf, som er anderledes end den, der gælder for kvinder?

Det her emne er ikke let. Det her emne er ikke populært, ej heller blandt fagfolk, der arbejder med voldsproblematikker. Hvem af politikerne går til kamp for mændene? Kvinderne vil vi gerne stille op for. Det er samfundsmæssigt påskønnet at arbejde med disse kvinder og tale deres sag. Hvorfor er det ikke det for mændene?

Det er skamfuldt at bede om hjælp til voldsproblematikkerne i en familie. Både for kvinder og mænd. Skamfuldheden møder jeg dagligt på mit arbejde. Vi må som samfund støtte, at alle får den hjælp, de har behov for, når det handler om vold. Også mændene. Vi må som et lovgivende samfund give mændene en paragraf, så det måske i fremtiden kan blive lidt mindre skamfuldt for dem at bede om professionel hjælp i en svær livssituation.

Randi Ringgaard Christoffersen er teamleder og socialpædagog.