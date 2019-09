Katrine Winkel Holm: Jeg troede, vi skulle diskutere Darwin

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det vigtige for mig i denne meningsudveksling om Darwin har været, at slå fast, at sagen bør kunne drøftes uden frygt for indkaldelse til kammeratlige bispesamtaler, skriver Katrine Winkel Holm i et modsvar til to teologer

TEOLOGERNE Svend Andersen og Anders Klostergaard Petersen, begge fra Aarhus Universitet, har reageret med indignation på min kronik om behovet for en ny drøftelse af Darwin. Lad mig svare dem i rækkefølge og begynde med Klostergaard Petersen.

I indlægget imod mig den 29. august er han påfaldende ordrig, når han udfolder, hvor ringe det står til med mine åndsevner. I hans første angreb på mig 11. august var jeg ”enfoldig” og mit bidrag til debatten om Darwins menneskesyn udtryk for ”åndeligt armod”. I hans seneste angreb står det endnu værre til med mig, for nu er jeg simpelthen så tykpandet, at ”alt håb lades ude”. Klostergaard Petersens dybsindigheder er nemlig ”gået hen over Katrine Winkel Holms hoved”, selvom den arme mand på bedste pædagogiske vis ”har skåret budskabet ud i pap” for mig. Det går tydeligvis den gale vej for mig.

Det er selvfølgelig interessant at vide, hvor ubegavet og uvidende Klostergaard Petersen synes, jeg er. Det ville unægteligt være mere interessant for offentligheden, hvis han for alvor gik ind i Darwin-drøftelsen og belagde sine påstande med argumenter og henvisninger.

Men her bliver han betydeligt mindre ordrig. I hans svar til mig leder man forgæves efter henvisninger til Darwin selv, på trods af at ikke mindst ”Menneskets afstamning” er temmelig relevant for drøftelsen.

Det er påfaldende og i øvrigt ødelæggende for debatten, for det er Darwins menneskesyn, jeg er optaget af.

Ingen deltagere i debatten, heller ikke Mads Jakob Jakobsen, har hævdet, at ”evolutionsteorien skal fordømmes som overgreb på trosfriheden”, sådan som Klostergaard Petersen påstod. En påstand, der ikke bliver mere sand af at blive gentaget den 29. august. Man kan være enig eller uenig med Jakobsen, men det er uredeligt at opfinde synspunkter, han ikke har. Faktisk viste det citat af Jakobsen, der blev bragt i den seneste replik til mig netop, at det Klostergaard Petersen pådutter ham, ikke var Jakobsens pointe. For han beskrev i sin oprindelige kirkebladsartikel, hvad der sker, når evolutionsteorien ophøjes til en indiskutabel verdensanskuelse, der ikke tåler modsigelse. Jakobsen taler altså om, hvad der sker, når evolutionslæren bliver til religion. Han hævder ikke, at evolutionsteorien i udgangspunktet er det.

Det er faktisk ikke så svært at forstå – hvis man har viljen til at forstå det. Jeg konstaterer, at den er totalt fraværende hos Klostergaard Petersen.

Og nu til Svend Andersen, der den 31. august hævder, at jeg både kommer med en fordrejet Darwin-kritik og en fordrejet kritik af ham selv. Han har nemlig aldrig ”udtalt sig om Darwin”, alene om evolutionsteorien. Det er mig, der som væmmelig tidehvervspræst finder på den slags.

Tillad mig at minde Svend Andersen om, hvad han selv har skrevet. Nemlig, at ”det er en fejlslutning, når Mads Jakob Jakobsen siger, at darwinisme er ensbetydende med en umenneskelig etik”. Her udtaler Andersen sig eksplicit om darwinismen, og det er altså en leksikonkendsgerning, at det har noget med Darwin at gøre.

Hvorfor dog prøve at løbe fra citatet? Andersen frikender darwinismen, for, fortsætter han, der skal skelnes mellem ”naturvidenskab og den socialdarwinistiske etik og livsanskuelse, der ganske rigtig er umenneskelig”. De etiske bivirkninger tørres altså af på socialdarwinismen, som man kan høre, mens darwinismen renskures som ren naturvidenskab. Deraf Andersens støtte til biskoppens autoritære behandling af Jakobsen.

Jeg er så gammeldags at mene, at man skal gå til kilderne og har derfor læst Darwin ”Menneskets afstamning” for at blive klogere på darwinismens menneskesyn. En læsning, der afslørede, hvor overfladiske Andersens påstande er.

Når jeg kommer frem til den konklusion, at Darwin selv var socialdarwinist, hænger det meget kort fortalt sammen med, at Darwin for det første hævder, at det objektivt kan fastsættes, hvilke mennesker der er højeststående, og hvilke der er mindreværdige. For det andet at han sammenligner dyreavl og menneskelig reproduktion, fordi grænsen mellem dyr og mennesker for ham er flydende. Alene de to præmisser, der er fælles for eugenikere og socialdarwinister, kan blive skæbnesvangre, når de gøres til udgangspunkt for samfundsreformer.

Kan der siges andet og mere om Darwins syn på mennesket? Absolut – og jeg er selv gået grundigere ind i det andetsteds.

Det vigtige for mig i denne meningsudveksling har været, at slå fast, at sagen bør kunne drøftes uden frygt for indkaldelse til kammeratlige bispesamtaler – og at der skal tages udgangspunkt i, hvad Darwin har skrevet.

Når Klostergaard Petersen og Andersen engang får lyst til det sidste, indgår jeg meget gerne i yderligere drøftelse med dem.

Katrine Winkel Holm er sognepræst og medudgiver af Tidehverv.