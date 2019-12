Yoga lærer os at prioritere os selv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”SÆT SELVKÆRLIGHED på dagsordenen og prioriter dig selv først!”, står der skrevet på en populær dansk yogablog. Sætningen indkredser, hvad et af formålene med den yoga-aktivitet er, som et stigende antal danskere dyrker.

Gennem yoga skal man lære at prioritere sig selv først og lære at udøve kærlighed til sig selv. Denne markedsføring om selvprioritering i yogadyrkelsen er noget, som tilsyneladende har ramt en nerve i vores tidsånd, og som mange glædeligt har taget imod.

I statistikkerne over yogadyrkelse viser tallene nemlig, at der siden 1993 er sket en seksdobling af antallet af yogadyrkere frem til i dag. Antallet af uddannelser for yogainstruktører er samtidig mere end fordoblet over bare en treårig periode fra 20 uddannelser i 2011 til 48 uddannelser i 2014. Det er en udvikling, som enhver idrætsgren hungrer efter, men det er interessant nok yoga, der har oplevet denne eksplosive vækst.

Yogabloggens slogan om at prioritere sig selv først kan ved første indskydelse ses som et uskyldigt udtryk for, at vi skal huske at passe på os selv. Men yogasloganet om selvprioritering udtrykker mere, end det på overfladen ser ud til, for det er udtrykt som befalinger med et moralsk indhold.

For i en prioritering af sig selv må man nødvendigvis nedprioritere noget andet. Og når det, der skal prioriteres, er dig selv, så træder sloganet ind i den moralske arena. Her udtrykker yogasloganets moralske befaling sig tydeligt: Man skal have sig selv frem for andre som førsteprioritet i livet.

I KØBENHAVN PÅ ØSTERBRO var der i samme ånd som yogabloggens befaling stablet et arrangement på benene for de ivrige yogadyrkere med titlen ”Grib dig selv – Selvkærlighed”. Beskrivelsen af arrangementet var, at man fik muligheden for udforskning af sig selv og muligheden for at være selvkærlig med det formål at ”skabe en dybere kontakt til dig selv og et større flow af kærlighed i dit liv”.

Fokus på sig selv er i centrum, og muligheden for selvkærlighed står også her som det bærende element i markedsføringen af yoga over for de mennesker, der hungrende ønsker at få lov at elske sig selv. I dette tilfælde blot med befalingen om at gribe sig selv frem for at prioritere sig selv.

Det bemærkelsesværdige i disse forskellige formuleringer inden for yoga er, at de benytter sig af et sprog, der med formuleringer om kærlighed, prioritering og at gribe den, der falder, knytter an til emner, der traditionelt er forbundet med etikkens domæne. Men med disse formuleringer fastholder man etiske fordringer, dog med sproget vendt på hovedet. Fordringer om kærlighed bliver til selvkærlighed, opofrelse til selvprioritering, at gribe den anden bliver til at holde sig selv oprejst.

Hvor etik altid har omhandlet moralske fordringer i forholdet mellem sig selv og andre, bliver det moderne etiske sprog, når det bliver synliggjort i konkrete sammenhænge, et forhold mellem sig selv og sit selv.

At vende det etiske sprog på hovedet har større konsekvenser for samfundsetikken som helhed, end man umiddelbart skulle tro. For når det etiske sprog ændrer sig, siver det ind i vores livsforståelse og etiske begrebsapparat, som åbner for, at handlinger kan forsvares på nye måder. Ved hjælp af et nyt etisk sprog ændrer vores intuition sig, for vores intuitive fornemmelser ligger under for den måde, vi på vanlig vis bruger sproget på.

Nye sproglige vendinger og talemåder skaber på den måde en normalisering og en følelse af, at det, der før ikke kunne forsvares, pludselig er intuitivt rigtigt at gøre. For eksempel kan det at ofre sin familie for sin egen karriere, der traditionelt ville anses for at være en egoistisk handling, der udtrykte et uetisk livsvalg, nu forsvares med henvisning til udtalte etiske fordringer om, at man bør prioritere sig selv først. Den uetiske handling kan i den moderne etik forsvares med etiske begreber.

Hvor mennesket altid har haft trang til selvdyrkelse og selvprioritering, har etikken været den korrektion, der har bundet os til et ansvar større end vores egne lyster og behov. Etiske vurderinger er på denne måde forbundet med en refleksion over egne behov i sammenhængen med forpligtelsen på det, der er uden for os selv.

Men hvor etikkens fordringer udtrykker en korrektion til selvdyrkelse, er selvdyrkelsen blevet selve det etiske fundament, hvorudfra den moralske refleksion finder sted – en selvdyrkelse, der er blevet systematiseret under etiske begreber.

Selvdyrkelsen, som den kommer til udtryk i blandt andet yogaen, står således i et direkte forhold til tidens individualisme, der forstærkes, når individualismen praktiseres i forskellige former, der legitimerer den.

Yoga og andre af denne slags østlige spiritualitetsforetagender er derfor etisk problematiske, fordi de i den vestligficerede udgave kapitaliserer på en hardcore individualisme, der i sin essens er umoralsk. Det er derfor afgørende, at vi begynder at anskue yoga som et moralsk korrumperende foretagende.

Rasmus Ulstrup Larsen er cand.merc. i filosofi og konsulent.