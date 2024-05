Del af lufthavn bliver militærområde når kamphelikoptere sendes retur

Dele af lufthavnen i Roskilde og af havnen i Kalundborg afspærres mandag og bliver til midlertidige militærområder.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at amerikansk militært udstyr, som kom til Danmark for en måned siden, nu skal returneres.

Det oplyser Forsvaret på dets hjemmeside.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig blandt andet om amerikanske kamphelikoptere, der har været brugt i forbindelse med en stor Nato-øvelse kaldet "Steadfast Defender 24".

Øvelsen, der er blevet betegnet som den største i flere årtier, omfatter flere end 90.000 soldater fra 32 lande, herunder 1200 soldater fra Danmark.

Formålet er ifølge Forsvarets hjemmeside at "træne alliancens opdaterede forsvarsplaner og vise enhver potentiel aggressor, at Nato kan stå sammen, flytte sine enheder i fællesskab og forsvare sig sammen".

Desuden yder såkaldt værtsnationsstøtte, når USA transporterer militært materiel gennem Danmark.

Flere danske havne har således modtaget militært udstyr den senere tid.

I maj modtog havnen i Aarhus store mængder udstyr, der skulle transporteres videre til Østeuropa.

Også havnen i Esbjerg har været mellemstation for amerikansk militærudstyr, der ankom med fragtskib og skulle sendes videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Værtsnationsstøtte udføres af Forsvaret i samarbejde med de involverede havne, Hjemmeværnet og politiet.

I december indgik Danmark en aftale med USA, som tillader amerikanske soldater og materiel på dansk jord.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde i den forbindelse:

- Vi vil ikke lægge skjul på, at aftalen med USA markerer et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og materiel på dansk jord.

I Roskilde etableres det militære område mandag klokken 06.00 og på havnen i Kalundborg fra klokken 08.00.

Det to midlertidige militærområder ophæves igen henholdsvis 30. maj og 6. juli.

/ritzau/