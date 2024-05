Demant lægger en spids til sidste års kvartalsomsætning

Selv om første kvartal sidste år bød på en ekstraordinært høj omsætningsfremgang for Demant A/S, lykkedes det alligevel for koncernen at hæve barren en smule i de første tre måneder i år.

Koncernen, der blandt andet producerer Oticon-høreapparater og driver flere tusinde høreklinikker, omsatte for 5,4 milliarder kroner i første kvartal i år.

Selskabet har opgjort den organiske vækst til tre procent i regnskabet, som koncernchef Søren Nielsen er tilfreds med at kunne vise frem.

Og han forventer endda at kunne overgå tallene i fremtidige regnskaber.

- Når vi kigger frem mod de kommende kvartaler, så tror vi på øget vækst, som vil være drevet af vores nyligt lancerede flagskibshøreapparater, deriblandt Oticon Intent, siger han i en kommentar til regnskabet.

Demant forventer fortsat en organisk vækst på mellem fire og otte procent i år.

Demant er et børsnoteret selskab, hvis hovedaktionær er William Demant Invest, der sidder på mere end halvdelen af aktierne.

Selskabets omsætning er delt ud på en række hovedområder. Blandt andet Hearing Care, der driver egne høreklinikker i en lang række lande - i Danmark under navnet Audika.

Omsætningen i Hearing Care stod stort set stille i første kvartal og skyldes, at man i Frankrig og Kina ikke helt kunne leve op til forventningerne.

Demant har besluttet på sigt at skille sig af med divisionerne Hearing Implants, der producerer høreimplantater, samt Communications, der producerer headsets under navne som Sennheiser og Epos.

Selskabet oplyser i regnskabet, at man forventer, at man vil have afsluttet frasalget af førstnævnte inden udgangen af første halvår, og at man har evalueret de strategiske muligheder for Communications inden for samme tidsrum.

Demant har hovedsæde i Smørum og beskæftiger mere end 21.000 personer globalt.

