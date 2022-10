Dement mand mister livet i togpåkørsel

Manden blev væk fra sin hustru, og vidner så ham blive påkørt. Politiet betegner det som et tragisk uheld.

En 70-årig mand er søndag aften død som følge af det, politiet betegner som et tragisk uheld.

Manden, der lider af demens, er blevet ramt af et tog ved Nivå Station, fortæller Nordsjællands Politi.

Politiet modtog en anmeldelse om påkørslen omkring klokken 21.

Vagtchef Henrik Thelin har fortalt til B.T., at manden havde været i et indkøbscenter med sin hustru, men at de blev væk fra hinanden. Da hun meldte ham savnet, var anmeldelsen om påkørslen allerede tikket ind.

Vidner har fortalt til politiet, at de så manden gå på skinnerne. Han snublede og blev påkørt. Det skriver B.T.

De pårørende er blevet underrettet om dødsfaldet, bekræfter politiet over for Ritzau.

Togdriften var midlertidigt indstillet ved Nivå Station, men den blev genoptaget igen omkring klokken 23.

/ritzau/