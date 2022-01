Demonstranter anholdt: Nægtede at forlade Københavns Rådhus

Otte demonstranter var blevet inviteret til møde med borgmester for at snakke om naturbevarelse.

Otte demonstranter blev fredag eftermiddag anholdt på Københavns Rådhus efter at have deltaget i et timelangt møde med Miljø- og teknikborgmester Line Barfod (EL).

Det oplyser Københavns Politi.

De var en del af en gruppe demonstranter, der demonstrerede foran rådhuset for at bevare Amager Fælled, der er et stort naturområde uden for København, skriver TV 2 Lorry.

I den forbindelse blev de alle inviteret ind til mødet med borgmesteren, men nægtede altså efterfølgende at forlade rådhuset, og det fik politiet til at reagere.

- Langt de fleste vælger at forlade stedet, men otte bliver tilbage, og de bliver derfor sigtet og anholdt, siger vagtchef Martin Kajberg hos Københavns Politi til mediet.

De er dog alle blevet løsladt igen omkring klokken 16, men er sigtet for husfredskrænkelse.

/ritzau/