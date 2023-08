Den britiske centralbank hæver renten til højeste niveau siden 2008

Den britiske centralbank, Bank of England, hæver torsdag den ledende rente med 0,25 procentpoint til 5,25 procent.

Det skriver centralbanken på sin hjemmeside.

Dermed har den ledende rente i Storbritannien nu nået det højeste niveau siden foråret 2008. Det skriver Tore Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv, i en kommentar.

- Til sammenligning lå den ledende rente på bare 0,1 procent i december 2021.

- Det er meget bemærkelsesværdigt, da vi skal helt tilbage til slutningen af 1980’erne for at finde en lignende stigning i den ledende rente over en så kort periode.

Rentestigningen er den 14. i træk for den britiske centralbank.

Centralbanker verden over bruger renteforhøjelser som et værktøj til at få inflation - prisstigninger - under kontrol.

Renteforhøjelser vil nemlig gøre det dyrere at låne penge. Det skal få forbrugerne til at bruge færre penge.

Ifølge basal økonomisk teori vil det påvirke priserne i nedadgående retning.

/ritzau/