Den danske direktør i MobilePay stopper kort tid efter fusion

Claus Bunkenborg stopper som direktør for den danske del af Vipps MobilePay.

Det oplyser MobilePay på sin hjemmeside.

Danske MobilePay og norske Vipps fusionerede i november sidste år.

- Nogle gange etablerer man en ny relation med de bedste intentioner, men må bare erkende, at det ikke falder ud som forventet, og at det derfor er bedst at gå hver sin vej, udtaler Claus Bunkenborg på hjemmesiden.

- Vi skilles som venner, og jeg ønsker virksomheden det bedste.

Han fratræder sin stilling som landechef og viceadministrerende direktør i det fusionerede selskab ved udgangen af april.

På LinkedIn skriver Claus Bunkenborg, at beslutningen er taget sammen med topchefen i Vipps MobilePay, Rune Garborg.

- Claus har været en fremragende samarbejdspartner for mig under hele etableringen af Vipps MobilePay. Jeg beklager meget, at han nu vælger at stoppe og kan kun sige ham stor tak for indsatsen, udtaler Rune Garborg på MobilePays hjemmeside.

Den danske direktør åbnede torsdag for, at der på sigt kan komme gebyr på overførsler mellem privatpersoner. Det skrev Børsen.

- Det er da oplagt at tænke på, at det, som du i dag ikke tager en pris for, kan man måske tage en pris for i morgen. Så selvfølgelig er det en mulighed, men ikke noget, der kommer i morgen, sagde Claus Bunkenborg til Børsen.

Han blev topchef i MobilePay i 2019. Den nye landechef for Danmark bliver Anette Bøje, der i dag er chef for det område, der dækker private brugere på tværs af markeder.

MobilePay er tilgængelig i både Danmark og Finland. Vipps er tilgængelig i Norge.

MobilePay blev lanceret af Danske Bank i 2013. I begyndelsen kostede det ifølge Børsen omkring en krone per overførsel.

Senere kom flere danske banker med som partnere uden ejerskab, og det fik prisen per overførsel til at falde markant til få øre.

Alligevel kom MobilePay ud af 2022 med et underskud på 342 millioner kroner ifølge Børsen.

Claus Bunkenborg har ikke ønsket at uddybe sin fratrædelse over for Ritzau.

