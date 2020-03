Den omvendte verden: Butikkerne slår dørene op i påsken, mens kirkerne må holde deres lukket

Et politisk flertal vil lempe lukkeloven i påsken, men til gengæld vil kirkerne være lukkede i den vigtigste højtid i den kristne verden. Grotesk, mener kritikere

På tirsdag skal folketinget hastebehandle et forslag om, at butikkerne kan holde særåbent skærtorsdag og første påskedag.

Argumentet er at sprede de handlende ud over flere dage, så der ikke opstår kø og dermed større fare for at sprede coronasmitte. Men imens skal kirkerne altså fortsat holde lukket gennem en af årets allerstørste højtider.

Det er den omvendte verden, mener blandt andre Hans Krab Koed, debattør, aktiv i kirkelige sammenhænge og lektor i kristendomskundskab ved Læreruddannelsen.

”Det er grotesk, at vi ikke kan gå til gudstjeneste påskedag, når vi kan samles i butikkerne for at købe ind. Det er det helt forkerte, man lemper for,” siger Hans Krab Koed, der mener, at de afstandsregler, der er i butikkerne, nemt må kunne indføres i kirkerne også – ikke mindst fordi de retningslinjer allerede overholdes i forbindelse med begravelser.

Han undrer sig også over, at staten, i et land, der har en statskirke, øjensynlig kører sololøb udenom kirken.

”Eller også er kirken ikke proaktiv nok i forhold til det her. Vi har ikke en kirkelig ledelse, der kan styre alting, men biskopperne har dog udtalt sig om ret mange ting på det seneste,” siger han.

Dertil siger biskop i Helsingør Lise-Lotte Rebel, at biskopperne har drøftet spørgsmålet indgående med kirkeministeriet.

”Det er ubærligt ikke at kunne holde gudstjeneste, og jeg ville gerne have haft mulighed for at holde gudstjeneste i påsken,” siger hun.

Har I været proaktive nok? Der kan vel holdes samme afstand i kirken som i et supermarked?

”Biskopperne og sognene skal også holde landets love, og myndighederne mener altså, at det vil indebære for stor en risiko. Man kan være smittet uden at vide det selv. Det ville være forfærdeligt, hvis det var kirken, der kom til at sprede smitte på den måde,” siger hun og nævner, at der er daglige møder på skype mellem biskopper og ministerium:

”Spørgsmålet vil sikkert komme op igen på mødet mandag."

Også blandt landets sognepræster er der frustration over ikke at kunne tilbyde åbne kirker i påsken. Fra Fyn siger Nanna Hauge, debattør og sognepræst i Hårslev-Padesø, at hun er enig i, at de sikkerhedsforanstaltninger, der tages i folkekirken, er nødvendige.

”Men jeg synes, det sender et skidt signal, hvis forretningerne holder ekstraordinært åbent i påsken, mens kirkerne holder lukkede. Det føjer spot til skade,” siger hun og tilføjer, at det i hendes optik er ”helt skørt” på den måde at opfordre folk til at handle i påskens helligdage.

”For det første skal vi blive hjemme så meget som muligt, og for det andet er påskens dage er ikke almindelige dage - de er helligdage. Når nu man ikke kan komme i kirke, kunne man jo, i stedet for at gå i forretninger, gå ind i sit mentale lønkammer, bede en bøn og holde eftertanke.”

Ifølge lukkeloven skal dagligvarebutikker med en omsætning over 34,9 millioner kroner holde lukket 13,5 dage om året. Det gælder blandt andet skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag.

Men på grund af coronavirus vil et politisk flertal nu lempe loven, så folks indkøb kan spredes over flere dage i påsken, nemlig skærtorsdag og første påskedag.

Fra politisk side mener erhversordfører for Venstre Torsten Schack Petersen, at lempelsen er en god idé.

”Forslaget om at brede handlen ud over flere dage og derved dæmpe presset, synes jeg giver rigtig god mening,” siger han og oplyser, at det er dele af dagligvarebranchen selv, der er kommet med forslaget.

Nu er du jo ikke kirkeordfører, men ...

”Men det er min kone! Lige et øjeblik,” siger han og finder hende - Louise Schack Elholm (V) - ude i haven.

”Som kirkeordfører så jeg da meget gerne, at kirkerne havde bedre mulighed for at festligholde påsken,” siger Louise Schack Elholm, som i går opfordrede kirkeminister Joy Mogensen (S) at overveje, hvad der kan gøres.

”I denne tid, hvor folk i den grad har brug for deres tro, ville det være godt med en anden og stadig tryg løsning. For eksempel kunne man holde udendørs gudstjenester i frisk luft og med god afstand,” siger hun.