Den svenske krone falder til laveste niveau nogensinde

Hvis du ikke har bestilt din sommerferie endnu, bør du nok overveje en tur til Sverige.

Her får man i hvert fald noget for pengene, for den svenske krone har aldrig været billigere.

Tirsdag faldt den til sit laveste niveau nogensinde, og onsdag fortsætter de negative takter.

Det koster således godt 63 danske kroner at købe 100 svenske onsdag formiddag.

Til sammenligning kostede det for 11 år siden 90 danske kroner at foretage samme køb.

Alene den seneste uge er den svenske krone faldet mere end to procent i værdi.

/ritzau/