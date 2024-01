Dennis Knudsen anker ikke dom for vanvidskørsel ved Molslinjen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen har valgt at modtage sin dom for fareforvoldelse og vanvidskørsel på Molslinjens færgeleje i Aarhus.

Det oplyser hans advokat Mette Grith Stage til Se og Hør.

- Jeg har givet Dennis det råd at modtage denne dom. Han får den mildest mulige straf, man kan få i den her situation, og derfor er mit råd til ham at få lagt det her bag sig, siger hun.

Retten i Aarhus idømte Dennis Knudsen 40 dages betinget fængsel, da den afgjorde sagen i december.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter dommen udbad Dennis Knudsen sig betænkningstid. Derfor har han haft 14 dage til at afgøre, om han ville forsøge at få en anden afgørelse i landsretten eller modtage dommen.

Den 60-årige frisør mister også sit kørekort i et år, skal betale en bøde på 2000 kroner og får konfiskeret sin Audi Q7.

Dennis Knudsen sagde i retten, at han "kollapsede" og fik en "nedsmeltning", da han en aften i juli indfandt sig ved færgelejet i Aarhus for at nå dagens sidste afgang mod Sjællands Odde.

Færgebommen gik ikke op, fordi han var kommet for sent til at køre om bord.

Men Knudsen henvendte sig til Molslinjens driftskontor for at tale med medarbejderen, der havde afvist ham.

Det resulterede i, at tre computerskærme røg på gulvet og to færgebomme blev revet af, hvorefter Dennis Knudsen satte kurs mod færgen.

Han blev mødt af en færgemedarbejder, der gjorde tegn til, at han skulle standse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Knudsen fortsatte ifølge medarbejderen og klodsede først bremserne på bilen, idet kølerhjelmen ramte hendes mave.

Herefter kørte Knudsen ifølge medarbejderen flere gange frem mod hende, hvilket tvang hende til at tage skridt tilbage. Hun endte til sidst på bilens kølerhjelm, forklarede hun.

Dennis Knudsen selv har afvist, at han påkørte medarbejderen. Han erkendte at have begået hærværk, men nægtede sig skyldig i den mest alvorlige anklage mod ham, som handlede om grov vold.

Retten fandt det heller ikke bevist, at han havde ramt medarbejderen, og derfor blev han frifundet for grov vold.

Umiddelbart efter afgørelsen 21. december sagde anklager Casper Petersen, at han var tilfreds med dommen.

Ifølge anklageren viser den, at vanvidskørsel ikke kun handler om høj fart eller narkokørsel.

/ritzau/