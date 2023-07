Der bliver slået færre stillinger op - men antal er stadig højt

Kigger man på antallet af nye jobopslag, er arbejdsmarkedet i Danmark ved at tabe farten.

I andet kvartal blev der slået godt 86.000 nye stillinger op. Det er knap fem procent færre end det foregående kvartal.

Sammenligner man med andet kvartal i 2022, er antallet af nyopslåede stillinger faldet med 18 procent.

Det viser tal fra Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det tyder på, at efterspørgslen på arbejdskraft er på vej ned.

Det forklarer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Antallet af stillingsopslag ligger dog stadig ret højt. Det vidner om, at selv om arbejdsmarkedet er på vej ned i fart, er der stadig pæn efterspørgsel efter arbejdskraft, skriver han i en kommentar.

- Det er derfor ikke usandsynligt, at vi igen kan få nye rekorder i beskæftigelsen i den kommende tid, lyder det videre.

Mens der bliver slået færre nye stillinger op, er ledigheden i Danmark steget en smule.

En tidlig indikator fra Danmarks Statistik onsdag tyder på, at ledigheden steg med 700 personer i juni. Også de syv foregående måneder er ledigheden steget.

Nu er der ifølge indikatoren 83.700 ledige i Danmark. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8 procent.

I andet kvartal i 2019 blev der slået knap 70.000 nye stillinger op. Dermed er det nuværende niveau stadig højere end før corona.

Men rentestigninger og høj inflation har påvirket forbrugernes købekraft, påpeger Brian Friis Helmer. Og det går også ud over efterspørgslen på arbejdskraft.

- Modvinden er så småt ved at indhente arbejdsmarkedet, og vi forventer, at der venter en tid med lavere beskæftigelse, stigende ledighed og færre stillingsopslag, skriver han.

Inflationen i Danmark toppede i oktober 2022, hvor den lå på 10,1 procent. Det vil sige, at priserne var steget 10,1 procent over et år.

Siden sommeren 2022 har Danmarks Nationalbank hævet den ledende rente fra -0,60 procent til i dag at være 3,10 procent.

