Der er fortsat færre indbrud i danske hjem

Danskerne anmelder færre indbrud i deres hjem i år end sidste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I april, maj og juni faldt bunken af anmeldelser om indbrud i danske hjem knap syv procent i forhold til sidste år.

Dykket i anmeldelser fortsætter sin positive takt fra årets begyndelse. Her faldt anmeldelserne 12 procent sammenlignet med 2022.

I absolutte tal var antallet af anmeldelser om indbrud i private hjem i andet kvartal 3106 og 3281 i første kvartal.

På trods af nedgangen er Danmark stadig langt fra at være på niveau med nabolandene ifølge Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt.

- Der er stadig et stykke vej til at indfri ambitionen om at reducere antallet af indbrud til 7000 årligt, svarende til nabolandenes niveau, siger programchefen i en kommentar.

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Alligevel er faldet et tegn på, at de sidste års indsatser virker, vurderer Britt Wendelboe.

- Faldet i antallet af indbrud er meget glædeligt. Det viser, at danskernes indsats for at indbrudssikre boligerne medvirker til at gøre livet surt for indbrudstyvene, siger hun.

Bo trygt har selv sat ambitionen om et årligt mål af anmeldelser.

