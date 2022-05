Der er nyt muligt offer for overgreb i sag mod Brøndby-hooligan

Mens Retten i Glostrup behandler en sag mod en 29-årig Brøndby-hooligan, der er tiltalt for en række overgreb, har et nyt muligt offer henvendt sig til politiet.

Og det har fået anklagemyndigheden til at rejse en ny tiltale i sagen, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

I forvejen var der 15 mulige ofre i sagen: 14 drenge og unge mænd samt en kvinde. Tre af drengene var under 15 år.

Ifølge politiet har det nye mulige offer fortalt, at han blandt andet er blevet udsat for forsøg på voldtægt af den 29-årige mand.

Derfor er der udarbejdet et tillægsanklageskrift i sagen, hvor det fremgår, at manden tiltaltes for vold, trusler, at have tvunget sig til andet seksuelt forhold end samleje samt voldtægtsforsøg.

- Der er grund til at anerkende det mod, den mulige forurettede har vist ved at komme til os.

- Skulle der sidde andre derude med lignende oplevelser, så vil jeg opfordre til, at man kontakter politiet, siger specialanklager Morten Frederiksen i politiets meddelelse.

Retssagen begyndte 3. maj, og dommen ventes i juni. Her går anklageren efter at få den 29-årige idømt forvaring. Hovedkonklusionerne viser, at den tiltalte har psykopatiske træk.

/ritzau/