Derfor er det tyske valg og dets resultat vigtigt for Danmark

Tyskland er en af verdens mest stabile demokratier og et indflydelsesrigt land - og vores nabo mod syd. Men de tyske valg bliver ikke dækket med samme intensitet som de amerikanske, selvom udfaldet har stor betydning for Danmark

En spændende tysk valgkamp er i gang lige nu. Mange danskere har fulgt kampen med ganske stor opmærksomhed og ved mere om landet end før. Aldrig har den danske interesse for det nye Tysklands demokratiske processer været større; selvfølgelig med undtagelse af Murens fald og de historiske begivenheder i 1989. Det er gradvist blevet mere naturligt for os at interessere os for vores eneste nabo, og mange danskere kender navnene på de tre kanslerkandidater og deres partier, der skal overtage styringen af Tyskland efter Angela Merkel.