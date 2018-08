Derfor sover du dårligt i varmen – og det kan du gøre ved det

Varmen strømmer fortsat ind over det danske land, og med sig fører den natlige svedeture og urolig søvn. Men hvorfor sover vi så dårligt, når det er varmt - og hvad kan vi egentlig gøre ved det?

Klokken er langt over midnat, du ligger og vender og drejer dig. Hovedpuden er fugtig af sved, og dynen er for længst sparket af. Hænder og fødder føles opsvulmede, og de åbne vinduer synes ikke at få varmen til at forsvinde fra soveværelset.

De varme nætter giver mange danskere en urolig og afbrudt nattesøvn. For at forstå, hvorfor vi sover så dårligt, når det er varmt, må man først forstå, hvad der sker med kroppen, når vi sover normalt. Det siger Poul Jennum, som er professor i søvnsygdomme og forskningsansvarlig ved Dansk Center for Søvnmedicin.

”Din kropstemperatur på omkring 37 grader falder cirka 0,8 grader, når du sover. Det skal den gøre, for det er en helt naturlig del af din døgnrytme,” siger han.

”Det er en del af menneskets biologi og har blandt andet til formål at nedsætte forbrændingen, så vi ikke behøver mad, mens vi sover.”

Det er altså en naturlig del af kroppens cyklus at afkøle, når vi sover. Det gør den ved at frigive varme, forklarer professoren.

”Ved at åbne de små blodkar i arme og ben, strømmer blodet ud i hænderne og fødderne, og sådan taber du temperatur til omgivelserne.”

Her opstår problemet. For hvis temperaturen omkring os er for høj, er det ikke særligt nemt for kroppen at komme af med varmen.

Det næste, kroppen kan gøre for at slippe af med varmen, er at aktivere stresshormonsystemet. Når det aktiveres, pumpes blodet hurtigere rundt i kroppen, og vi begynder at svede. Kroppen begynder altså at arbejde på højtryk, når den egentlig skulle slappe af.

”Derfor vågner du om natten, når det bliver varmt. Du kan simpelthen ikke slippe af med din varme, og derfor er dit aktiveringssystem sat på overarbejde,” forklarer Poul Jennum.

Heldigvis er en dårlig nats søvn for de fleste mennesker slet ikke farligt, forsikrer søvneksperten. Det er de skrøbelige grupper som ældre, spædbørn og syge, man skal være opmærksom på. Spædbørn, fordi deres små kroppe ikke indeholder ret meget væske og de ældre og syge, fordi de kan mangle salt i kroppen, siger professoren.

”Især de, der tager hjertemedicin eller medicin mod depression, er særligt sårbare - det er altså meget vigtigt, at de er særligt opmærksomme på det her.”

Selvom en dårlig nats søvn for langt de fleste ikke er noget, man skal bekymre sig om, kan det være lidt af en plage. Derfor giver søvneksperten her syv gode råd til, hvordan man bedst håndterer de varme sommernætter.