Mød mennesker fra året, der gik

Hovedet i himlen og begge ben på jorden. Sådan udtrykte en sygeplejerske sig om forfatteren, fysikeren, fagotspilleren og foredragsholderen Peter Bastian. Med sin store evne til at forbinde universets største gåder med iagttagelser af selv de mindste nuancer i hverdagslivet tryllebandt Peter Bastian sit publikum.

I mere end en forstand kunne han få Mozarts toner frem ved at spille på et simpelt sugerør fra en burgerkæde.

Men i marts i år stod det klart, at livet var ved at rinde ud for den 73-årige Peter Bastian. En kræftsygdom, som han ellers troede var ovre, tog fat og sugede livskraften ud af ham. Han kom på hospice og fik her besøg af blandt andet sin gode ven, videnskabsforfatteren Tor Nørretranders. De talte sammen om både himlen og jorden, om pauser i musikken og vendepunkter i tilværelsen, om at finde kærligheden og om at blive døbt sent i livet.

”Altid allerede elsket” kom den bog til at hedde, som blev resultatet af de to venners sidste tid sammen. Det var et samarbejde, hvor den kristne Peter Bastian tænkte og talte, mens ateisten Nørretranders lyttede, stillede spørgsmål og skrev. Og selvom deres opfattelser var og er forskellige, så stod pointen så meget desto mere fast: Peter Bastian havde fundet fred ved livets afslutning gennem erfaringen af ikke at skulle præstere mere, men i stedet at kunne vide sig elsket på forhånd og uden forbehold af Gud.

Intensiteten fra bogen lever videre i det interview, Tor Nørretranders i 2017 gav til Kristeligt Dagblad; et interview, der samlede sig om troen som indgang til indsigt i livets dybeste og sværeste spørgsmål.

Her på siden har vi samlet 12 intense og tankevækkende interviews med mennesker, der i 2017 ligesom Tor Nørretranders og Peter Bastian har mødt livets yderpunkter og vendepunkter, op- og nedture.

Med hovedet i himlen og begge ben på jorden stiller vi spørgsmål - og får svar, lytter til og skriver om det, der betyder allermest. Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), som fyldte 70 i år, taler for eksempel i et interview om at tilgive sin mor. Lise Nørgaard, der blev 100 år og fik prisen som ærespublicist, tænker frem mod både begravelse og efterliv. Skuespiller og forfatter Hella Joof fortæller om, hvordan en bøn til Gud forandrede hendes liv, da det så allermest trist ud.

Og mens 500-året for Reformationen rinder på hæld, ønsker statsminister Lars Løkke Rasmussen sig en reformation af islam og en genopdagelse af kristne værdier i Danmark.

Tro, etik og eksistens er ledetråde i Kristeligt Dagblads journalistik. Det er også de emner, som optager mennesker, når livets sorger og glæder presser sig mest på. Også derfor er der god grund til at bruge tid på de samtaler om livets store spørgsmål, som her er samlet fra året, der nu er ved at være forbi.

Erik Bjerager, ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør