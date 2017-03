Søvnforskere advarer: Derfor skal du ikke bruge søvn-apps

Måske er du en af de mange danskere, som har svært ved at sove og bruger en app til at komme søvnproblemerne til livs. I så fald skal du tænke dig om, for de har ingen virkning og kan ende med at gøre dine søvnproblemer værre, mener søvnforskere

Hver fjerde dansker har søvnproblemer, viser en undersøgelse som Coop Analyse har lavet for medlemsbladet Samvirke. Mange tyer derfor til apps for at komme den svære tur til drømmeland til livs. Sådan en app fungerer som din personlige sove-assistent og kan give dig en statistik over dit søvnmønster. Men de hjælper dig ikke af med dine søvnproblemer, mener psykolog med speciale i søvnproblemer Torben Jager Petersen

"Ti til femten procent af befolkningen har kroniske søvnproblemer i den forstand, at de gerne vil sove, men ikke kan. Tilstanden kan fortsætte på ubestemt tid, hvis ikke den behandles. De mennesker får intet ud af at benytte sig af sådan en app," fortæller han.

Torben Jager Petersen mener, at det problematiske ved en søvn-app er, at de ikke skelner mellem, hvilken form for søvnproblemer, man har. Man kan kun komme sine problemer med søvnen til livs, når man er klar over, hvad det er, der forhindre en i at se indersiden af sine øjenlåg.

"Der findes 90 forskellige søvndiagnoser, og derfor er man nødt til at skelne mellem de forskellige søvndiagnoser for at kunne afhjælpe søvnproblemerne," lyder det fra søvneksperten.



Sådan en app kan give dig et idé om, at du har din egen personlige søvnklinik i lommen. Men en app kan ikke erstatte besøget hos lægen eller på en søvnklinikken, mener søvnforsker ved Center for stress og trivsel, Mikael Rasmussen.

"Man kan ikke stole på de data, de viser. Derfor kan de intet sige om ens søvn, eller hvordan du forbedre den. De hjælper ikke. Man kan udelukkende få hjælp til sine søvnproblemer på søvnklinikker," siger Mikael Rasmussen.

Torben Jager Petersen er enig. Det er udelukkende en tur på søvnklinikken, der hjælper dig af med dine problemer med det natlige besøg under dynen. Her kan man nemlig få målt sine hjernebølger og dermed få et klart billede af ens problemer.

"Man er nødt til at bruge professionelt ordentlig udstyr, hvis man skal kunne behandle søvnproblemer. Man må blandt andet analysere hjernebølgerne og det kan en app ikke," fortæller han.



Kan være med til at udvikle endnu større søvnproblemer Den natlige analyse og overvågning af ens tur til drømmeland kan endda ende med at gøre søvnproblemerne endnu værre, fordi man får et større fokus på problemet.

"Man tror de kan hjælpe med ens søvn, men man kan ende med at få så meget fokus på søvnen, at det bliver et problem. Jo mere opmærksom du er på problemet, desto værre kan det blive. Jeg vil ikke anbefale dem til nogen," siger Mikael Rasmussen.