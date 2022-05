I det lys er der al mulig grund til at glæde sig over, at Himmelske Dage har fået en bredere kirkelig opbakning. Hvad enten man er mest optaget af troens jordiske eller himmelske dimension

Det er opløftende, at Himmelske Dage er blevet et arrangement med bred opbakning fra den kirkelige verden

Mange kunstnere har i tidens løb forsøgt at male det umalelige. Som for eksempel Kristi Himmelfart. I Skt. Martin-kirken i den sydtyske by Langenargen findes 15 såkaldte rosenkrans-medaljoner af den tyske skulptør Hans Zürn den Ældre fra det 15. århundrede. På medaljonen, der forestiller himmelfarten, kan man kun se disciplene stirre forvirrede mod himlen samt Jesu gennemhullede fødder, som stikker ud af skyen.

Billedet repræsenterer en ydmyghed over for det uforklarlige, men er samtidig en interessant fanfare forud for den senere dominerende rationalisme og sekularisering. Det fortæller, at Kristus er faret til himmels, men vi kan ikke vide meget om, hvordan den opstandne ser ud nu. Han fremstår som uforklarlig og skjult - med begge ben solidt plantet i luften, om man vil.