Det gjaldt om at forbedre verden

Tidligere journalist, forfatter og chefredaktør ved Politiken Herbert Pundik er død i sit hjem i Tel Aviv, Israel, i en alder af 92 år. Hans liv blev formet af overlevelsen som jøde under Anden Verdenskrig. Han var ikke troende, men jødedommens budskab om, at man har en forpligtelse til at forbedre verden, var helt central for ham

Det er kun nogle måneder siden, at Herbert Pundik skrev endnu en signatur i dagbladet Politiken om Mellemøsten og som utallige gange før forsøgte at oversætte regionens stridigheder for sine danske læsere. Havde han vidst, at den skulle blive hans sidste, fordi døden kort efter ville sætte et endegyldigt punktum for ham, ville han givetvis have været lykkelig. Lykkelig over, at han helt frem til det sidste var i stand til at analysere en kompliceret situation og videregive betragtninger, som kunne interessere andre.

For mens Herbert Pundik var ganske ubekymret over døden selv, var han ængstelig for det, der risikerede at gå forud. Han kunne finde sig i alderdommens fysiske skavanker, men han ønskede ikke at leve uden sin klare forstand. Hvis Herbert Pundik havde et strejf af forfængelighed, gjaldt den hans omdømme som en skarp iagttager og debattør. Han ville ikke fremstå som en patetisk gamling, der ikke kendte sin besøgelsestid.

”Det, der optager mig nu, som jeg ikke tænkte på, da jeg var 70 år, er, hvordan man dør med værdighed. Jeg er meget bevidst om, at jeg er datomærket,” sagde han i et interview med Kristeligt Dagblad kort før sin 90 års fødselsdag i september 2017.

Den tidligere journalist, forfatter og chefredaktør ved Politiken blev født i et københavnsk jødisk hjem i 1927, men voksede op uden at skænke sin jødiske baggrund mange tanker. Drengen Herbert var dansker og boede i Danmark. Det gav sig selv. Lige indtil efteråret 1943, hvor Hitlers jødeforfølgelser også nåede hertil. Det lykkedes familien flygte til Sverige, men holocaust blev skelsættende for Herbert Pundiks videre liv.

Hvorfor overlevede han, når millioner andre døde? Og hvordan kunne han sige tak for, at han overlevede?

Herbert Pundiks svar blev at engagere sig i opbygningen af den nye israelske stat, som den zionistiske leder David Ben-Gurion udråbte i 1948. Han var frivillig soldat i den israelske hær under selvstændighedskrigen i 1948-49, og han valgte at udvandre til Israel sammen med sin hustru Sussi (døbt Inge Ruth) i 1954. Det var herfra, at han frem til 1970 passede sit job som udenrigskorrespondent, først for Information og Danmarks Radio, siden for Politiken.

Herbert Pundik var overbevist om, at en selvstændig jødisk stat var det eneste, der kunne forhindre en gentagelse af forfølgelserne. Han følte, at han skyldte sine børn at være med til stikke en kæp i historiens hjul af evig flugt og udvandring, og han fortrød aldrig beslutningen. Heller ikke, selvom han har været dybt kritisk over for de seneste årtiers højrefløjsregeringer.

”For mig er det helt, helt epokegørende, at jøderne har fået deres eget land. Det har været livsbefordrende for mig,” har Herbert Pundik tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Engagementet i staten Israel havde intet med religion at gøre. Verdenskrigen rev tæppet væk under den unge Herberts tro, og han beskrev siden sig selv som ”dybt vantro”. Ikke fordi han udelukkede eksistensen af en Gud. Han fandt ham bare aldrig.

Fraværet af den jødiske tro forhindrede dog ikke Herbert Pundik i at være stærkt forbundet med den jødiske livs- og verdensopfattelse på mange andre måder. Det var i jødedommen, at han hentede det budskab, der blev hans ledetråd livet igennem: ”Tikkun olam”. Det gælder om at forbedre verden. Det var det eneste, han troede på, sagde han selv. Ideen om, at vi som mennesker kan gøre det bedre, omgås hinanden bedre, indrette verden bedre – hvis vi stræber efter det.

En anden væsentlig jødisk tradition, evnen til at le – ikke mindst af sig selv – var en uadskillelig del af Herbert Pundiks personlighed. Han havde et uudtømmeligt lager af jødiske vittigheder og lo gerne hjerteligt af såvel dem som af rammende bemærkninger i det hele taget.

Både privat og professionelt forsøgte Herbert Pundik at bidrage til fredsarbejde rundt om i verden. Først og fremmest i Mellemøsten, som var hans ”hjemmebane”, men også andre steder på jorden, hvor krige og konflikter ødelagde folks tilværelse. Han skrev og skrev i troen på, at mere viden og større indsigt i det lange løb ville forbedre forholdet mellem mennesker, og han var aktiv i en række mellemfolkelige organisationer, blandt andet en international alliance for fred mellem arabere og israelere. Men han gik også praktisk til værks og satte i sine 24 år som chefredaktør indsamlinger i gang til fordel for så forskellige ting som minearbejdere, de baltiske lande og palæstinensernes adgang til lægehjælp.

”Det er da meget muligt, at det går ad helvede til med nogen ting lige nu, men hvordan det går om 10, 20 eller 30 år, det ved man jo ikke. Der er jo ingen grund til at miste modet eller troen,” sagde han i 2016 i et interview til Kirken i København.

Her understregede han også, at det gælder om at være realistisk og prioritere sine mål:

”Jeg mener ikke, jeg har sat mig mål ud over, hvad jeg med rimelighed kunne nærme mig. Hvis det skal være et projekt og ikke fantasi, så skal det være et mål, der er bygget på et materielt, praktisk grundlag. Man må sætte sig mål, som man håber, at man kan realisere. Ellers er det ikke noget rigtigt mål. Så er det bare en grille.”

Både hustruen Sussi og deres tre børn har på hver deres måde delt hans bestræbelser. Den ældste søn, Uri, døde i 1973 under Yom Kippur-krigen. Sussi og de to øvrige børn har været aktive i den israelske fredsbevægelse. I særdeleshed sønnen Ron Pundak, som spillede en central rolle i forbindelse med Oslo-fredsprocessen i 1993. Børnenes engagement gjorde Herbert Pundik glad og stolt. Det var med til at gøre hans egen tilværelse meningsfuld, som han sagde i et interview til Kristeligt Dagblad i 2001.

Beslutningen om at udvandre til Israel endte med at gøre Herbert Pundik til en af Danmarks kendteste pendlere med bopæl i Tel Aviv og arbejdsplads i København gennem sine 24 år som chefredaktør. Arrangementet hindrede dog ikke, at Sussi og han fastholdt et meget nært forhold til hinanden. Hvordan det lykkedes kærligheden at overleve under de særlige omstændigheder, faldt det aldrig den så aldeles usentimentale Pundik ind at analysere nærmere. Han talte ikke om ”den eneste ene”, men nøjedes tørt med at konstatere, at ”det har fungeret”.

Herbert Pundik efterlader sig sin hustru Sussi, en datter, fem børnebørn og fire oldebørn. Ægteparrets to sønner er døde. Uri døde som nævnt under Yom Kippur-krigen. Ron døde af kræft i 2014. Tragiske dødsfald, som Herbert Pundik afviste at sørge over. Han og Sussi talte om deres sønner hver eneste dag, og de optog deres tanker, men sørge ville han ikke.

Han pegede i flere interviews på, at i den jødiske kultur, han var en del af, er livet det helt centrale. Man får lov til at sørge en uge. Derefter er det ens pligt at rejse sig fra lejet, skifte tøj og gå ud at arbejde. Man må ikke kaste sig ud i sorgen og lade den opsluge sig.

”Den eneste måde at takke for livet på er at bruge det meningsfyldt,” som han formulerede det.

Om det lykkedes for Herbert Pundik at få sagt tilstrækkeligt tak for livet, ville han lade andre om at bedømme.

”Jeg har ikke gjort mit regnskab op. Det må andre gøre. Men jeg synes, at jeg har gjort et par ting, som jeg godt vil stå ved, og som er kommet andre til gode,” sagde han i interviewet med Kristeligt Dagblad forud for sin 90 års fødselsdag.