Det plejer at være storpolitik, der standser Nobelprisen – nu er det personlig moral

Det er sket før, at Nobelprisen i litteratur ikke er blevet uddelt, mest af hensyn til upartiskhed i krig. Nu er det personlig moral, der er årsagen, siger ekspert

Det er ikke hvilken som helst pris, der blev lagt i skuffen i dag.

Her meddelte Svenska Akademien, at uddelingen af Nobelprisen, der ellers har fundet sted siden 1901, ikke vil blive uddelt i år. Det forventes i stedet, at der i 2019 vil blive uddelt to priser. Meddelelsen kommer efter måneders intern uro i akademiet i kølvandet på MeToo-kampagnen og talrige anklager om sexchikane mod en kulturperson, der står akademiet nær.

Prisen blev indstiftet i den særdeles velhavende svenske kemiker Alfred Nobels testamente i 1895 og har siden været den måske mest prestigefyldte hædersbevisning, man kan modtage i litteraturens verden. Uddelingen er omgærdet af stor højtidelighed og alvor, og det er da også alvorlige sager, der tidligere har gjort, at prisen er blevet udskudt eller helt aflyst.

De første to gange Nobelprisen ikke blev uddelt var i 1914 og 1918. Aflysningen disse år har utvivlsomt haft at gøre med Første Verdenskrig, siger Johnny Kondrup, professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet.

”Tidligere var det hovedsageligt europæiske eller amerikanske forfattere, der fik Nobelprisen. Og opstod der konflikter, hvor europæiske stormagter eller USA var involveret, var det uhyre følsomt, hvem prisen blev givet til. Man har ikke villet risikere at skulle tage stilling eller blive opfattet som partiske og har i stedet valgt at vente,” siger han.

Prisen blev heller ikke uddelt i 1935, og i de fire krigsår fra 1940-1943 holdt Nobelprisen også ”pause” af samme grund.

”Man har ikke villet blande prisen sammen med politik. I overensstemmelse med Alfred Nobels testamente, skal prisen gives til en forfatter, der arbejder i en ’idealisk’ retning, som det hedder på svensk. Altså et humant eller æstetisk formål, som overskrider det politiske. Den institution, der uddeler sådan en pris, må nyde respekt hos alle parter. Ellers forsvinder den tiltro, man må have, til at prisen uddeles efter kvalitetskriterier alene,” siger Johnny Kondrup.

Der har gennem årene været enkelte år, hvor Nobelprisen er blevet udskudt, så der i stedet året efter er blevet uddelt to priser. Akademiet skriver på deres hjemmeside, at de ønsker at ”udvikle måden, de arbejder på”.

”Man kan sige, at den aktuelle sag er fuldstændig anderledes, det er ikke stormagtspolitik på den led. Det handler om moral og ikke mindst kønsmoral, og er et vidnesbyrd om, at ingen vil mistænke akademiet for at være partipolitisk længere. Men vi er kommet ind i en moralistisk tidsalder, som gør det vanskeligt for akademiets medlemmer at arbejde, hvis ikke deres personlige moral er hævet over enhver tvivl.”

Personlige konflikter som sådan er dog ingen nyhed i Nobelprisens historie. Det har eksempelvis undret mange, at Astrid Lindgren aldrig modtog Nobelprisen, men det skyldes efter sigende, at hun var rygende uenig med et medlem af akademiet. Forfatteren Kerstin Ekman meldte sig i 1989 ud af Svenska Akademien i protest mod den passivitet, hun mente, akademiet havde udvist i sagen om forfatteren Salman Rushdie og ”De sataniske vers”.

Det er trist, men sandsynligvis også nødvendigt, at akademiet nu må udskyde uddelingen af prisen, mener Anne Marie Mai, der er professor i litteratur ved Syddansk Universitet.

”Jeg ser det som en kombination af noget internt og eksternt. Det er selvfølgelig en trist situation, men en fornuftig beslutning, set i lyset af, at det blandt andet er akademiets overholdelse af deres egne regler om inhabilitet, der er i fokus. Som jeg læser det, vil man genvinde respekten og supplere sig med flere medlemmer, som kan træffe beslutningen om Nobelprismodtagere. Jeg lægger også mærke til, at man gerne vil styrke akademiet gennem juridisk assistance. Det er verdens fineste pris, men også en alvorlig situation, der er opstået. Jeg kan sagtens forstå det, for respekten har været sat over styr,” siger hun.