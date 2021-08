DF holder Messerschmidt i live i politik

Med dommen mod Morten Messerschmidt fredag er der kun sat et foreløbigt punktum i sagen.

Han ankede med det samme dommen på seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Og netop det, at Messerschmidt har anket dommen, får flere DF'ere til fortsat at melde ud, at de støtter ham.

Det gælder blandt andet formand Kristian Thulesen Dahl.

- I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og når Morten har ønsket at anke til landsretten, er det først, når landsretten har vurderet sagen, at vi har et endeligt resultat.

- Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Uanset at sagen således ikke kan afsluttes nu, går hverdagen videre, skriver Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

Også transportordfører Hans Kristian Skibby ser stadig Messerschmidt som en vigtig del af DF.

- Serviceoplysning: Morten Messerschmidt er en hæderlig, dygtig og sympatisk DF-kollega og vil også fortsat være det - uanset en ufattelig langsom behandling fra EU og SØIK.

- Min tillid til Morten er 100 procent intakt, og jeg bifalder hans ankesag til landsretten, skriver Hans Kristian Skibby, transportordfører i DF, på Twitter.

Ender afgørelsen i landsretten med samme dom, tror politisk kommentator Hans Engell dog ikke på en fremtid i dansk politik for Messerschmidt.

- Et halvt år er en særdeles hård dom. Hvis det er det, der bliver stående, så vil Messerschmidt ikke kunne fortsætte som medlem af Folketinget.

Dansk Folkeparti står i en uafklaret situation med kun få måneder til kommunalvalget i november og dårlige meningsmålinger.

Partiets svære situation har udløst spekulationer i et formandsopgør, hvor Morten Messerschmidt ville udfordre Kristian Thulesen Dahl.

Med byrettens dom fredag virker det ikke længere sandsynligt, også selv om dommen er anket.

Og der kan gå flere år, før der er endelig afklaring i sagen, da den potentielt vil kunne ende i højesteret. Det vurderer Frederik Waage, juraprofessor ved Syddansk Universitet, over for TV 2.

Og det kan derfor blive op til Folketinget at bestemme Messerschmidts politiske fremtid, hvis han kendes skyldig i landsretten.

En af dem, der er lettet over sagens udfald, er tidligere DF-medlem Rikke Karlsson, der i 2015 meldte sig ud af DF i protest mod Morten Messerschmidts ageren som formand for EU-partialliancen Meld.

- Jeg er glad for, at der er blevet afsagt dom. Men jeg har hele tiden sagt, at det, der har været væsentligt for mig, ikke er, hvordan den her dom faldt ud, men det principielle i, at man ikke misbruger andres mandat, siger hun til TV 2.

Rikke Karlsson havde håbet på et endeligt punktum fredag, men siger, at "nu har hun ventet seks år på en afgørelse, så kan jeg også godt vente lidt længere".

/ritzau/