DF-politiker tiltalt for at dele tweet om voldssag

Fredag eftermiddag sætter Dansk Folkepartis Erik Høgh-Sørensen sig på anklagebænken i Retten i Hjørring. Her er han tiltalt for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om deling af andres private forhold.

Høgh-Sørensen er folkevalgt medlem af regionsrådet i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti. Han er derudover medlem af partiets hovedbestyrelse. Han nægter sig skyldig i sagen og forlanger at blive frifundet.

Anklagemyndigheden vil have ham idømt en bøde.

- Hvis jeg bliver dømt, så anker jeg til landsretten på stedet, lyder det fra Erik Høgh-Sørensen inden fredagens retsmøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen drejer sig om et tweet fra juli 2020. Her retweetede Høgh-Sørensen et tweet fra twitterprofilen @friedanske. Tweetede omhandlede en i medierne meget omtalt voldssag fra Sønderborg.

Voldssagen udsprang af en video, som florerede på nettet. Her så man en 14-årig dreng blive udsat for vold. Drengen blev derefter tvunget til at kysse voldsmandens sko.

Profilen @friedanske tweetede 9. juli 2020 om sagen. Tweetet indeholdt både billede af gerningsmanden, hans navn, og så omtalte det pizzeria, som hans familie drev.

Erik Høgh-Sørensen retweetede dette. Det vil sige, at han gjorde sine følgere på Twitter opmærksom på tweetet. Høgh-Sørensen har i dag godt 1100 følgere på Twitter. Det er cirka det samme som @friedanske.

Efterfølgende blev Erik Høgh-Sørensen sigtet af politiet. Og i marts i år modtog han et bødeforlæg, hvor han kunne vælge at afgøre sagen uden rettergang, hvis han tilstod og betalte en bøde på 7500 kroner.

Det ville han ikke, og anklagemyndigheden har derfor indbragt sagen for retten.

Ifølge Høgh-Sørensen er voldssagen fra Sønderborg et eksempel på, hvad han selv betegner som "islamisk kriminalitet". Og han mener, at tiltalen mod ham er et forsøg fra myndighedernes side på at dække over det.

- Der er mig bekendt ikke nogen borgere, der anmeldt, at de er blevet krænket. Så det er en sag, som politiet selv har opfundet, lyder det fra Erik Høgh-Sørensen.

Han finder det desuden påfaldende, at det kun er ham, som er tiltalt. Ifølge Høgh-Sørensen er personen bag @friedanske nemlig ikke under anklage. Dog kender han ikke personens fulde identitet.

- Jeg har skrevet med vedkommende på Twitter og kender hans fornavn. Han har fortalt mig, at han ikke er blevet sigtet, siger Erik Høgh-Sørensen.

Han pointerer også, at den 16-åriges far selv optrådte i en artikel i B.T. i de uger, hvor debatten om sagen kørte.

Voldssagen fra Sønderborg, som det hele udspringer af, blev sidste sommer kædet sammen med et fænomen kaldet dominansvold.

Fænomenet har været særlig kendt i Sverige, hvor unge med indvandrerbaggrund har udsat ofre for vold og ydmyget dem på forskellig vis.

I sagen fra Sønderborg forklarede den 16-årige i retten, at han netop tvang sit offer til at kysse sin sko, fordi han ville nedgøre ham. Det udsprang angiveligt af en strid om en pige, der tidligere havde været kærester med den 14-årige, og som den 16-årige var interesseret i.

Den 16-årige blev idømt et toårigt pædagogisk forløb, hvor han de første 16 måneder skulle være under opsyn - i de fire første konstant opsyn - og herefter et udslusningsforløb på otte måneder.

I marts fremsatte De Konservative et beslutningsforlag i Folketinget. Ønsket er en selvstændig strafforhøjende bestemmelse vedrørende dominansvold. Forslaget blev henvist til behandling i Folketingets Retsudvalg.

/ritzau/